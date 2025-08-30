Violento choque entre dos vehículos en Sarmiento y España: una camioneta volcó frente al Club Mariano Moreno

Un impactante accidente de tránsito se registró en la tarde de este viernes en la intersección de las calles Sarmiento y España, frente al Club Mariano Moreno, en la ciudad de Olavarría.

El siniestro involucró a dos vehículos: un Renault Sandero y una Renault Kangoo. Tras el fuerte impacto, la camioneta Kangoo perdió el control y terminó volcando sobre la vereda del mencionado club, generando momentos de tensión entre los vecinos y transeúntes de la zona.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del accidente. Solo se reportaron daños materiales en ambos rodados.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas de Olavarría, que se encargó de ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondiente