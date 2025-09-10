Violento choque entre un auto y un camión de caudales en Pueblo Nuevo

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles en la esquina de Ayacucho y Necochea, en el barrio Pueblo Nuevo.

En el lugar colisionaron un Fiat Palio, conducido por un hombre, y un camión de caudales de la empresa Brinks, también al mando de un masculino. La violencia del impacto dejó como saldo al conductor del vehículo particular con heridas que, si bien no revestían gravedad, requirieron atención médica.

El hombre fue asistido en primera instancia por profesionales del hospital municipal y posteriormente trasladado en una ambulancia del Servicio de Salud Pública de Olavarría para realizarle estudios, principalmente por los golpes recibidos en la zona de la cabeza.

Debido a que uno de los vehículos involucrados era un camión blindado, en el lugar trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, de la base UTOI y de la seccional primera, con el objetivo de resguardar la zona del siniestro y garantizar la seguridad.

El tránsito en esa intersección se encuentra parcialmente interrumpido y asistido por efectivos del CPO, con desvíos preventivos hasta tanto se libere la calzada.