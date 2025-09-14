Video: Violento choque entre un colectivo y un auto dejó dos personas hospitalizadas

Un fuerte accidente de tránsito se registró en el mediodía de este domingo en avenida Del Valle al 5300, cuando un colectivo de la empresa Tu Bus impactó por alcance a un automóvil Chevrolet Meriva.

El siniestro ocurrió frente a la Escuela Industrial, a la altura del limitador de velocidad, y tuvo como protagonista a la unidad Agrale, interno 63, que presta servicio en la línea 501.

Como consecuencia del violento impacto, que ocasionó importantes daños en el vehículo de menor porte, dos personas resultaron heridas: una mujer mayor de edad y una menor, quienes fueron trasladadas al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” en una ambulancia del Servicio de Salud Pública.

Por razones de seguridad y hasta completar las actuaciones correspondientes, la policía interrumpió el tránsito en la intersección de Del Valle y La Rioja.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas de Olavarría, junto con profesionales médicos del Hospital Municipal.