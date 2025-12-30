Violento choque entre una camioneta y un colectivo con niños de una Colonia

Un violento accidente de tránsito se produjo en la tarde de este martes en la intersección de las calles Guisazola y Bolívar, justo frente a la plaza del parque Alberdi. El siniestro fue protagonizado por una camioneta Jeep Renegade y un colectivo de la empresa El Halcón.

Al momento del impacto, el transporte de pasajeros se encontraba trasladando a niños que asisten a una colonia de vacaciones. Por razones que se intentan establecer, la camioneta, que era conducida por una joven abogada, impactó con gran violencia contra la unidad de mayor porte.

A raíz del fuerte choque, la conductora de la camioneta debió recibir asistencia inmediata en el lugar por parte de una ambulancia de un servicio privado de salud. Si bien en un primer momento se indicó que las lesiones serían de carácter leve, tras las curaciones iniciales y una evaluación más exhaustiva, el personal médico determinó su traslado al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» para realizar los estudios correspondientes.

En cuanto a los daños materiales, ambos vehículos resultaron con roturas de consideración, siendo la Jeep Renegade la que presentó los daños más severos en su estructura frontal.

En el lugar trabaja personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría. Si bien el tránsito no fue interrumpido totalmente, los efectivos permanecen asistiendo la circulación de vehículos en la zona para evitar nuevos incidentes mientras se completan las tareas de rigor. (En Línea Noticias)