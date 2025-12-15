Viviendas TUVI: Por las tradicionales se paga casi 500 mil pesos y por las industrializadas alrededor de 300 mil pesos

Los vecinos y vecinas adjudicatarios del plan de viviendas TUVI Industrializadas ya están pagando una cuota mensual de casi 300 mil pesos.

El monto de la cuota es de $ 293.959,67 y el valor es el resultado de la aplicación del artículo 8 de la Ordenanza N° 4583/20.

Es importante mencionar que el 2 de septiembre del año pasado, se firmó un Acta de Acuerdo con los adjudicatarios de las viviendas industrializadas del Programa habitacional TUVI, a fin de compensar la mora en la entrega de las viviendas y las deficiencias constructivas, dicha acta fue convalidada mediante Decreto N° 4735/24

De esa manera, en ese mismo decreto se estableció que el pago de la primera cuota de los adjudicatarios de viviendas con sistema Wood Framing fue en diciembre del año pasado mientras que para los de la modalidad Steel Framing la primer cuota se pagó en diciembre de este año.

El valor de la cuota se ajusta de forma cuatrimestral – por lo que en las próximas semanas habrá una nueva – y para aplicar los incrementos la base de la aplicación del coeficiente de variación salarial.

Respecto del valor que los y las adjudicatarias pagan desde septiembre de este año, el Municipio emitió el Decreto Municipal N°® 3871/25 para el calculo y cobro de las cuotas realizando la actualización del valor de las cuotas en los mismos periodos que se utilizan para el cálculo y actualización del plan de viviendas TUVI Tradicionales, siendo los mismos en los meses de enero, mayo y setiembre de cada año; por lo tanto por Única vez y por dos meses prorrogando la actualización de las cuotas.

Tradicionales

Según se conoció también fue actualizado el momento de las cuotas que pagan los adjudicatarios de las viviendas tradicionales.

En este caso, desde el mes de septiembre todos se encuentran abonando $ 480.042,52) y es un valor establecido por el articulo 8°) de la Ordenanza N° 4583/20