Volvieron las vallas al centro de la ciudad

La Comisaría Primera y la Jefatura Departamental volvieron a estar preservadas. Fuerte despliegue policial.

La tranquilidad del centro de la ciudad volvió a verse alterada, especialmente para quienes viven en las inmediaciones de la Comisaría Primera.

Este martes, alrededor de las 16, se desplegó un importante operativo en las esquinas de Belgrano y Lavalle, y de Brown y Belgrano.

En el lugar, efectivos policiales reinstalaron las vallas de protección que ya habían sido colocadas semanas atrás con motivo de una marcha en reclamo de justicia por la muerte de Gonzalo Ezequiel Tamame, de la cual este martes se cumplen dos meses.

En paralelo al vallado, fueron dispuestos en las adyacencia de las sedes policiales efectivos del Grupo de Infantería.