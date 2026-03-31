Voraz incendio provocó pérdidas totales en un auto en la ruta 226

Un voraz incendio se registró en un automóvil que circulaba por la ruta nacional 226, a la altura del peaje de Hinojo. Por causas que se tratan de establecer, el fuego se originó cuando el vehículo se aproximaba a la zona de cabinas, lo que motivó la inmediata convocatoria de los servicios de emergencia.

Al lugar asistieron los bomberos de Hinojo con la unidad 7. Los efectivos trabajaron en el sector para extinguir las llamas, aunque el siniestro vial provocó pérdidas totales en la unidad afectada.