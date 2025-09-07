Votó Axel Kicillof: «es una elección muy importante para la democracia»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto por la mañana en la Escuela Superior de Formación en Salud de la ciudad de La Plata. Lo hizo a las 10:30, acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, y por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Tras sufragar, ofreció una conferencia de prensa en la que subrayó la trascendencia de la jornada electoral en el distrito más poblado del país.

“Es una elección muy importante, todos le están dando gran relevancia porque sus resultados tienen efectos de todo tipo”, sostuvo el mandatario, y agregó: “No es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia”. En ese sentido, convocó a los bonaerenses “sin distinciones” a participar en las urnas y remarcó: “Hubo épocas en donde no era posible votar. Este es el acto más sagrado de la democracia”.

Axel Kicillof destacó la organización de las elecciones

Kicillof relató que siguió de cerca la organización del proceso desde la jornada previa. “Estamos muy al pendiente del operativo, la entrega de urnas, las autoridades de mesa, con reportes minuto a minuto junto a Carlos Bianco y al ministro de Seguridad, Javier Alonso. Nuestra responsabilidad es que los comicios se hagan con total tranquilidad”, explicó.

El gobernador destacó también el clima social en que se desarrolla el proceso electoral: “Se está votando bien en todo el territorio. Es un día hermoso, nos sonríe, y eso ayuda a que el pueblo pueda expresarse”. En tono más personal, compartió un dato emotivo: su hijo mayor, León, votó por primera vez. “Agrego un dato de color: hoy vota mi hijo y eso me emociona”, señaló.

Consultado sobre la lectura política que hará una vez conocidos los resultados, Kicillof anticipó que evaluará el respaldo que reciba “cada fuerza”, aunque destacó que la primera interpretación deberá ser la expresión del pueblo. “Este es el momento de la verdad y después hay que escuchar lo que opinan las urnas”, subrayó.

Además, recordó que la elección involucra múltiples niveles: se vota para renovar concejos deliberantes en los 135 municipios bonaerenses y también para la Legislatura provincial. “Quien tenga más respaldo en cada distrito tendrá representatividad. Pero la primera interpretación tiene que ver con los resultados de la política nacional, y luego el acompañamiento a nivel provincial y local”, explicó.

Finalmente, Kicillof reafirmó el valor democrático del sufragio: “Más allá de los resultados, los primeros que ganan son la democracia y el pueblo de la Provincia. El voto es el momento de mayor vínculo entre la ciudadanía y quienes gobernamos”.