Wesner en La Plata: Reunión con Kicillof y posible barrio para policías

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, desarrolló este jueves una agenda de trabajo en La Plata que incluyó reuniones con autoridades provinciales en materia educativa, institucional y de seguridad. Lo más destacado de la agenda de actividades fue la reunión con el gobernador Axel Kicillof.

El mandatario local llegó a la reunión con Kicillof secundado por la Jefa de Gabinete, Mercedes Landivar Valerio y el ex diputado César Valicenti.

Al respecto, Wesner señaló: “Mantuvimos una reunión de trabajo junto al gobernador donde realizamos un repaso de la articulación entre Provincia y Municipio en las distintas áreas de gestión”.

Y agregó: “analizamos la situación económico-productiva de la región y avanzamos en la coordinación de acciones a futuro, con eje en el fortalecimiento del sistema de salud como referencia regional y el acompañamiento a obras estratégicas que impulsan el desarrollo local”.

Posible barrio para policías

Durante su paso por la capital provincial, el intendente también mantuvo un encuentro con el presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, Carlos E. Langone, y con Nora de Lucía, representante del Gobierno provincial en el organismo.

Sobre esa reunión, indicó: “Mantuvimos un encuentro con el Presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos E. Langone, y con la Dra. Nora de Lucía, representante del Gobierno provincial en el organismo. Dialogamos sobre la posibilidad de avanzar en las gestiones necesarias para concretar un convenio que nos permita impulsar la construcción de viviendas destinadas a personal policial en Olavarría, en el marco del Plan de Viviendas para agentes de las fuerzas de seguridad”.

Finalmente, sostuvo: “Continuaremos trabajando de manera articulada para generar más oportunidades y respuestas concretas para quienes cumplen un rol fundamental en nuestra comunidad”.

Más temprano el foco en Educación

Este jueves, el jefe comunal mantuvo un encuentro con la directora general de Cultura y Educación de la Provincia, Flavia Terigi.

En sus redes sociales, detalló: “Nos reunimos en La Plata con la nueva Directora General de Cultura y Educación de la Provincia. Repasamos el avance de más de 30 obras en escuelas del distrito de Olavarría y evaluamos proyectos para este año. Seguimos fortaleciendo la infraestructura escolar y trabajando por un mejor inicio del ciclo lectivo en todo el sistema educativo”.

Según expresó, el eje del encuentro estuvo puesto en el seguimiento de obras en establecimientos educativos y en la planificación de nuevas intervenciones para el presente año.