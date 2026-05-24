Wesner recorrió obras en caminos rurales

El intendente Maximiliano Wesner recorrió este viernes distintos trabajos que se desarrollan sobre caminos de la Red Vial Rural del Partido de Olavarría, acompañado por funcionarios de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio.

Las tareas forman parte de un abordaje integral orientado al mantenimiento y mejora de trazados considerados esenciales para las comunidades rurales, tanto para la conexión con establecimientos productivos y educativos como para el egreso de la producción.

Uno de los frentes de obra se desarrolla sobre los caminos 78-2-35, 78-2-36, 78-2-37 y 78-3-37b, en la zona próxima a 16 de Julio y cerca del límite con el partido de Azul. Allí se ejecutan trabajos de limpieza de cunetas, alteo de caminos, bacheo, compactación y colocación de alcantarillas.

Desde el Municipio señalaron que se trata de un sector que se vio severamente afectado por las abundantes lluvias registradas durante los últimos meses, por lo que además de mejorar la transitabilidad también se apunta a brindar soluciones hidráulicas.

La recorrida incluyó además el camino 078-06, que une Pourtalé con la Ruta Provincial Nº 51. En ese tramo se realizan tareas de alteo, entoscado, limpieza de cunetas y colocación de alcantarillas y tubos para favorecer el normal escurrimiento del agua.

Se trata de un camino de más de seis kilómetros de extensión sobre el que se busca garantizar una circulación segura tanto para el sector productivo de la zona como para la comunidad educativa de la Escuela de Pourtalé.

“Obras que permiten mejorar la transitabilidad y la conectividad de nuestro Partido”, expresó Wesner durante la recorrida.