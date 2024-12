Wesner: “Soy el conductor del destino de Olavarría, de la gestión municipal, pero no me pongo adelante”

Por Volver a las Fuentes, de Josefina Bargas y Alexis Grierson

No fue un año más. Cambios en la gestión, plagado de polémicas, controversias, disputas y reacomodamientos. De un año donde no pensamos que el Presidente Milei iba a hacer lo que hizo, donde no pensamos que Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner terminarían enfrentados y donde Wesner…

Bueno, el año de Maximiliano Wesner será el último análisis de este newsletter que cierra el año. Pero elegimos, tal como hacemos cada tanto, que el análisis lo haga el mismo jefe comunal desde su mirada en una charla a solas con el newsletter, larga y con varios pasajes donde expone su balance.

La entrevista es larga, tiene muchos guiños y mucho repaso. Hay un eje que marca su balance: recuperar la institucionalidad del Municipio. De ahí, hay mucho por hacer. Pero eso será para 2025.

El grabador se prendió y en la sala de reuniones del Palacio San Martín, mientras afuera los vecinos hacían las compras para las fiestas, el Intendente respondió a las preguntas de Volver a las Fuentes.

-Está cerrando el año muy positivo económicamente el Municipio en cuanto finanzas, algo que hace algunos meses parecía imposible. ¿Cómo definís este cierre de año?

-Un año único e irrepetible. Características particulares desde el comienzo, y hablando de clima muy turbulento con tres tormentas muy fuertes de diciembre de 2023. Prácticamente asumimos en la oficina de Defensa Civil en el Cuartel Central de Bomberos, una inundación del 18 de marzo, o sea meteorológicamente muy adversos. Significa tratar la urgencia, recursos económicos, poder dar la respuesta inmediata a familias que se les volaron techos, o se les inundó la casa. Todo lo que tenga que ver también con caída de arbolado, caída de tendido eléctrico, en los espacios públicos, en los espacios comunes tuvimos que abordar y significan recursos. Por otro lado un comienzo -y si a números te referís- de gestión con un déficit de 3.000 millones de pesos en un ejecutado de alrededor de 30.000 millones de pesos del 2023. Un déficit que con responsabilidad, seriedad, pudimos revertir en el sentido de que pudimos equilibrar las cuentas municipales ya hacia fin del 2024. No estoy diciendo que sea alarmante o gravitante, sino que el déficit que nos encontramos no solamente estaba reflejado en ese número sino que había déficit oculto. Toda la aparatología del hospital, gran parte de los edificios municipales, me refiero al CEMO, a los CAPS, centros de día, los palacios, muchas refacciones, mucho trabajo, muchas reparaciones que fuimos haciendo y por ahí no se ven, pero hacen al ordenamiento que venimos llevando adelante. También tiene que ver con el inicio de la gestión, de poder poner en órbita y orientado hacia lo que queremos y lo que demandan los olavarrienses para poder fortalecer los servicios que ofrece el Municipio por sí mismo o por terceros y con esto me refiero también al control de los servicios, cosa que no ocurría. Tiene que ver con reorganizar las áreas, no solamente los edilicios para que los trabajadores trabajen de manera más cómoda, para que los vecinos que vienen a hacer un trámite estén más cómodos, sino también con delimitar y optimizar las funciones. El rol de los funcionarios, funcionarios que -como dicen los mismos empleados acá- antes no aparecían o aparecían poco, hoy los funcionarios del gabinete trabajan 24 horas. Por eso decidimos mostrar una alternativa de gobierno, una propuesta, una plataforma el año pasado para poder empezar a ejecutar en este 2024 y en estos cuatro años de gestión. Asumimos ese compromiso, sabíamos que lo teníamos que dar todo. En este año creo que se vio reflejado y también con la impronta que mencionábamos recién en off de la cercanía de escuchar y de poder resolver.

-¿Y cómo entra la macroeconomía en todo esto?

-Y golpea y castiga todos los días a las familias olavarrienses (y a todas las familias argentinas), a la pyme olavarriense (y al resto de las pymes del país) hace que lamentablemente los vecinos no esperen la mega obra. Así y todo estuvimos presentes para poder continuar todas las obras que habían quedado pendientes el año pasado. La repavimentación de Eva Perón, terminación de la ampliación del Hospital Héctor Cura, terminación del CAPS 7, la Secundaria al lado de la Escuela 4, la Escuela 4 la pusimos en el presupuesto 2025 para poderla ejecutar también, tuvimos la terminación de esa obra y poder volcar en eso que decimos volver a abrazar Olavarría de afuera para adentro, ejecutar algunas obras como el Centro Recreativo y Deportivo el Ex Matadero Municipal para que esas familias tengan el arraigo necesario para no tener que trasladarse 40 cuadras al club más cercano, que puedan practicar y recrear ahí mismo en el barrio. Una obra que se está ejecutando, que va a quedar muy linda, muy valorada por ese sector de la ciudad, detrás de la ruta 226, el Polo Educativo La Máxima también, una obra que viene a cumplimentar y a contribuir las actividades educativas que se llevan adelante. Es para nosotros muy importante y las familias no tengo dudas que lo van a valorar porque son espacios que habitan, que usan y que se comparten en familia. Esas son algunas de las obras que hemos ejecutado este año, pero también tenemos proyectos para el año que viene. Hemos mostrado y presentado, y se ha aprobado por unanimidad, un presupuesto con obras por 12.000 millones de pesos que a eso tendremos que sumar las obras y la infraestructura que vamos a volcar el año que viene por fuera de ese número presupuestado, que es el producido de la venta de la calle a Loma Negra.

-¿Cómo quedó la situación de la calle?

El Presupuesto se trató un día antes o dos días antes de que firmemos el boleto, no había certidumbre para volcarlo ahí pero ese dinero estará afectado a esa presentación que dice en el Salón Rivadavia y que nos comprometimos con los olavarrienses, con las localidades principalmente. Ahí nos va a permitir eh acompañar a 112 familias en el sueño de la casa propia, vamos a ayudar con los materiales, con un fondo que va a ser muy amigable para que puedan construir sus viviendas en ese macizo que pensamos en algún momento y pudimos gestionar con la gestión anterior del Gobierno Nacional, con el FISU y pudimos traer a Olavarría los fondos para que se pudiera lotear, hacer la red de agua, el cordón cuneta, la luminaria y el gas, y los vecinos puedan tener ese lote con servicio que nos tocó entregárselo a nosotros, quienes habíamos gestionado esos fondos en ese momento, que la gestión anterior los ejecutó y pudo lotear. Por eso digo, cuando uno piensa, planifica y trabaja no tiene que ver si gestionás, no tiene que ver con el lugar y el rol que ocupes. Tiene que ver con la impronta y con lo con lo que se quiere hacer. Nosotros logramos un montón de cuestiones para los olavarrienses sin ser gestión municipal. Obviamente ahora tenemos más herramientas. Pero ese es un claro ejemplo de que no dudamos en traer en ese momento más de 200 millones de pesos para poder lotear eso y ahora nos toca gestionarlo, poder tener más herramientas para continuar ese sueño de la casa propia en función de que puedan construir. Lo estamos acompañando desde la Dirección de Regularización Dominial y Casa de Tierra, es importante, entregamos la tenencia provisoria y se dio en esa entrega y les dijimos que los íbamos a continuar acompañando. Con estos fondos vamos a poder hacerlo. Después tenemos proyectado el recambio de aparatología en el hospital. Un atraso de entre 10 y 27 años, mesas quirúrgicas, tenemos instrumental varios que no solamente es para el hospital, sino también para los CAPS, para todo el de salud. Es algo importante que está plasmado en un plan director donde hay un plan trienal de inversión, algo que se explicó en el Concejo Deliberante, que el Consejo de Salud pudo explicar y clarificar algunas dudas que había. En ese momento en el Salón Rivadavia dijimos que íbamos a hacer cordón cuneta, se va a ejecutar con el producido de la venta de la calle para el barrio Isaura, Aoma y Villa Aurora norte. Con el producido de la calle también vamos a poder volcar gran parte de los recursos en las localidades, principalmente en Loma Negra, un pedido de dos concejales del radicalismo que se juntaron con el delegado, que estamos pensando ahí cuál es la mejor obra para ejecutar tanto en Loma Negra como en el resto de las localidades. Se va a ver en el territorio el año que viene, se va a ver en la calle. También tenemos proyectados tres proyectos con el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires en una visita de su ministro pudimos diagramar lo que ya está adjudicado (pronto va a comenzar) la pavimentación de la avenida La Rioja. Son 200 metros desde el campus universitario hasta Colón. Otro tiene que ver con cloacas en el barrio 10 de Junio. El otro tiene que ver con luminarias LED para todas las localidades y algunos barrios de la ciudad. Eso también es importante y lo van a poder ver en 2025.

-Cuando hablaste del reordenamiento y mantenimiento de edificios, ¿esos trabajos se terminan en algún momento?

-Es algo continuo. Pero nosotros teníamos una foto de la transición que era muy borrosa. Era una foto que no permitía ver más allá y por eso nos pusimos a trabajar seriamente en esa auditoría que mencionamos. La auditoría tiene que ver con reorganizar y potenciar los servicios, los procesos administrativos. Estamos trabajando mucho en Rentas, en los ingresos públicos del municipio. Decimos que el entramado productivo de Olavarría tan diverso, tan rico, con tanta potencia, que lo dicen todos los visitantes, cualquier ministro, intendente, quien visita nuestra ciudad, recorre y le decimos que somos mineros por excelencia, ganaderos por excelencia, tenemos un parque logístico muy importante, y eso muchas veces no se ve reflejado en las arcas municipales. Por eso y en función de prácticamente la misma Fiscal e Impositiva estamos trabajando mucho para que eso se vea reflejado. Trabajando sobre las bases, cruzando datos con ARBA que nos permite mejorar y optimizar los ingresos públicos, los ingresos municipales, para volcarlos nuevamente a la comunidad. En mejores servicios, en obras.

-Eso fue destacado en la sesión del Presupuesto en el HCD, la mejora en la recaudación. ¿Te sorprendió?

-Respecto a la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene cuando iniciamos la gestión pudimos modificar las alícuotas de tres actividades (elaboración de cemento, actividad comercial en grandes superficies y servicio financiero). Eso permitió amortiguar e incluso recaudar un poco más allá de lo que se venía. Yo visualizaba un ejercicio económico adverso, complicado, de hecho se puso de manifiesto en el Derecho de Explotación de Canteras, que tuvimos bajas de recaudación por despacho de manera sostenida todo el año. Uno de los principales tributos con que cuenta este municipio. Eso representa una cuantía importante que no la podés volver a volcar con lo cual la optimización tiene que ver con ese ordenamiento y con ese trabajo de todas las áreas de la Dirección de Planificación Estratégica, de la Secretaría de Hacienda, Rentas. También con una conducción de decir ´vamos para allá, y tenemos que ver reflejado en las arcas municipales lo que sucede en este entramado característico que tiene Olavarría que de relieve y potencia, es el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires. Sumado a ello, se están instalando parques eólicos, algo que no sucedía con los anteriores. Pero es un laburo en conjunto, de todas las áreas, se labura sobre el hecho imponible, sobre la base, es un trabajo también de fiscalización tributaria importante. Pero si vamos a la Tasa de Servicios Urbanos y Suburbanos el porcentaje de cobrabilidad ha caído dos o tres puntos. Estamos en 59 o 60 por ciento. Se ha estado mejor en años anteriores. Lo mismo que el Derecho de Explotación de Cantera, con lo cual, ese es un poco el panorama recaudatorio de la Municipalidad. Obviamente que nosotros como advertimos eso en el cambio de las tres alícuotas, también advertimos allá por abril cuando hicimos una reunión con este entramado con las principales empresas de cada uno de los sectores en el CCO y presenté un estado de situación y una proyección de los números del Municipio y mostrábamos esta caída interanual. Los representantes de las empresas asentían y coincidían que a ellos les estaba pasando lo mismo. Titulares de canteras, representantes de las empresas cementeras, representantes de empresas logísticas que estuvieron ahí, comerciantes importantes de la ciudad. Obedece al modelo económico que hoy tiene la Argentina que hace que se deprima, se amesetó la actividad económica notablemente y repercute en las familias, en las empresas, en este Municipio y en tantos otros municipios porque comparto información conoces con otros intendentes y es así.

-¿Y te sorprendió que se aprobara por unanimidad el presupuesto?

-Nosotros trabajamos abiertamente con todos los bloques. De hecho si bien al principio hubo como un ida y vuelta en cuanto al tiempo en el proyecto de ordenanza por la venta de la calle a Loma Negra. Un expediente que ya venía desde 2021, muy trabajado, que nosotros pedimos otro avalúo, otro informe a la Universidad Nacional del Sur, convoqué a todos los concejales al Salón Blanco y contamos el historial del expediente, cómo veníamos, cuál era el norte de ellos y qué era lo que se iba a hacer. Después sumado a eso la presentación de la afectación, donde te mencionaba que tuvimos en cuenta lo que también el Legislativo, las distintas bancadas proponían. Con lo cual entiendo que la voluntad se manifiesta, nosotros hemos manifestado esa apertura, ese diálogo con los espacios, de hecho tengo diálogo con todos los concejales, un trabajo también que venimos haciendo de Jefatura de Gabinete, el trabajo se viene haciendo desde la Presidencia del HCD. Un ida y vuelta por diversos temas, pongo ese ejemplo porque eso fue bastante claro y pudimos sacar ese proyecto de ordenanza. En este caso por unanimidad el proyecto de ordenanza del presupuesto que creo que obedece a que somos un Ejecutivo de puertas abiertas. Hemos recibido a concejales acá y hemos dialogado diversos temas y diversas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad. En eso que mencionábamos recién de los procesos, del reordenamiento, de que los funcionarios tienen que estar y están constantemente acá, tiene que ver con la escucha que estamos llevando adelante. Esa escucha no es solamente con los vecinos, es con el resto de las bancadas de concejales. Pero también eso que digo que somos un Municipio de puertas abiertas tiene que ver con poder recibir a referentes que tienen un saber en distintos temas y hacen al desarrollo del Partido de Olavarría. Nutre mucho, se toman las ideas, se trata de ejecutarlas y se ven plasmadas en distintos proyectos. Yo creo que en esa foto que te mencionaba de la transición, en esa foto de esos primeros meses que no solamente son de evaluación, porque esto es constante, es una película, es muy dinámico. Algo que hemos hecho en este 2024 es recuperar la institucionalidad del Municipio. Yo creo que para poder afrontar lo que viene, el Municipio tenía que afrontar esa institucionalidad.

-¿Qué significa?

-Esa institucionalidad es el posicionamiento del Municipio como actor – rector del desarrollo de Olavarría, como regulador y controlador. Pero también con el rol de acompañar a las familias, a las pymes, a las instituciones. Nosotros estamos muy cerca de las instituciones deportivas, sociedades de fomento, centro de jubilados, de hecho estamos mandando las invitaciones para el brindis que vamos a hacer el lunes en la Casa del Bicentenario y la respuesta es más que positiva. Creo que ha habido un ida y vuelta en todo el año, obviamente asumimos el compromiso de sostenerlo porque para eso estamos acá.

-Hablando de lo institucional, venimos de dos gestiones muy enfocadas a la cabeza del proyecto y por ahí vos planteas algo distinto en torno a la gestión del poder. ¿Cómo lo ves? y además, ¿por qué crees que genera resistencia y se pregunta por quién toma las decisiones?

-Ganar elecciones y gestionar en el Municipio no es ejercer el poder. Para ejercer el poder hay que reacondicionar cuestiones que vengo mencionando, la relación público-privado, los servicios que el Municipio tiene tercerizados y que necesitaban sinceramente un control. Tiene que ver con ese reordenamiento para tener el músculo necesario para ejercerlo. Son funciones, unidades de mando, los procedimientos administrativos, los expedientes que reflejen realmente lo que sucede en el servicio, en la obra o lo que esté respaldando, más que importante. Y eso sí hace que lo hagamos desde una mesa de trabajo, de tener discusiones internas en el sentido de poder compartir las miradas previo a la ejecución y a la toma de la decisión. Yo creo que los personalismos tienen que ver con otra cosa. El laburo y el día a día y la gestión y ejercer ese poder, tienen que ver con el diálogo, con la mesa de trabajo y con lo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. Fue una construcción colectiva. Y con lo que uno pretende, yo soy el conductor del destino de Olavarría, conduzco la gestión municipal, pero no me pongo adelante. Acá tenemos muchas personas que tienen experiencia, que pudimos confluir en un gabinete amplio, diverso, con compromiso, con escucha, que es la impronta que yo doy, que bajo. Un personalismo, decidir en soledad encierra. Me considero una persona muy abierta y de mucha escucha, que esa escucha también tiene que ver con lo interno. No solamente con los vecinos, con las instituciones. Creo que marca una diferenciación con otras gestiones. Que no digo que sean mejores ni peores en la toma de decisiones sino que distintas. Uno cree que va por ahí. Y las decisiones que se toman, obviamente que las tomo yo, pero es una decisión que está trabajada, que está compartida, que hay una mesa de trabajo, que hay diálogo.

-Venís de una fuerza que pondera como valor lo colectivo también. Hay un correlato entre la acción y lo ideológico.

-Por eso te mencionaba que venimos de esa construcción colectiva previo a haber ganado las elecciones. Lo mostramos en la campaña también. Todos le ponemos el cuerpo, todos le ponemos la cabeza. A mí me toca transmitirlo y poner la cara como quien dice. Y no digo detrás, sino que al lado mío hay un montón de compañeros y compañeras que tenemos un compromiso, visión de ciudad y que queremos una Olavarría distinta, mejor, y para eso trabajamos.

-Creés que cuando se piensa un proyecto de ciudad, se piensa hacia dónde va la ciudad de acá a los próximos años, ¿crees que “perdiste tiempo” en todo lo que tuvo que ver tras la asunción?

-Se van trabajando como dos líneas que tienen que ver con la mirada de ciudad, de lo que queremos, una es lo más urgente y necesario y la otra tiene que ver con el desarrollo de Olavarría más en el mediano y el largo plazo. A ver ejemplos, el pensar la primera etapa de la avenida La Rioja tiene que ver con una Olavarría que conecte los parques industriales con un sector hacia donde se desarrolló la ciudad en los últimos años, con que los puedan tener una arteria segura de traslado, de tránsito, pero también con que un sector de la ciudad pueda acceder de manera más rápida y más ágil a los establecimientos educativos. El año que viene tenemos pensado la restauración o el mejoramiento de los complejos habitacionales 104, barrio Independencia, FONAVI, barrio Jardín. Son patrimonio de Olavarría, complejos habitacionales que tienen tantos años que nunca fueron intervenidos para mejorarlos, tiene que ver con ese mediano plazo. Pero había cuestiones urgentes, como lo climático, que había que resolver. Obras educativas, algunas urgentes porque se volaron techos, pudimos hacer de manera conjunta el ex Colegio Nacional y Comercial que nos tocó inaugurar con toda la comunidad educativa. Se puso el techo nuevo, la carpeta, pudimos poner el piso, con una empresa que colaboró, con el Consejo Escolar, el Ministerio de Educación, la Municipalidad, las familias de los alumnos, exalumnos que fueron a pintar, un compromiso conjunto que se vio de manifiesto y que tenía que ver con una urgencia. La ampliación de la Secundaria 18 que estamos llevando adelante es algo tiene que ver ya con la planificación de los edificios escolares, de la educación y con poder ampliar la oferta educativa pública. Hay como dos cuestiones que son importantes y en 2024 pudimos abordar y trabajar en esas dos líneas.

– Cuando hablaste de la institucionalidad es inevitable pensar en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Fue un año importante, con lo difícil de las negociaciones y también el planteo del rol del sindicato en el Estado. ¿Cómo analizás lo que sucedió?

-La tranquilidad nuestra como gestión es haber logrado una paritaria en todo el año por encima de la inflación, con que los trabajadores y trabajadoras municipales en nuestra gestión no perdieron poder adquisitivo, con que -al contrario- pudimos otorgar aumentos por encima de la inflación. Sumado a eso no solo hablo del básico sino de que prácticamente todos los meses pudimos otorgar un bono no remunerativo, pero que en el corriente, en el mismo mes o al día siguiente te ayudaba. Lo mismo hay cuestiones que son urgentes y hay cuestiones que son de plazo. A veces el bono es necesario para solucionar algunas cuestiones urgentes. Con lo cual el compromiso nuestro y la tranquilidad es que acabamos de firmar una paritaria muy por encima de la que firmaron el resto de los municipios, y pudimos implementar también un bono navideño por fuera del bono del convenio colectivo de trabajo que se paga todos los años. Me parece que tiene que ver con el compromiso. Cuando decimos que venimos reordenando y venimos trabajando en todas las áreas, en mejorar los servicios, en controlar, en que se refleje la actividad económica del Partido en las arcas municipales tiene que ver obviamente de manera directa con que los trabajadores no hayan perdido contra la inflación en el 2024. Recordemos que el primer cuatrimestre fue bastante alta y diciembre del 2023 había un déficit importante, un déficit oculto, se le debía respuestas a los trabajadores. Nosotros tenemos diálogo directo con todos los trabajadores. Recorremos las oficinas. recorremos los dos palacios, las distintas dependencias. El otro día con Mercedes (Landívar) pudimos ir a un encuentro de 100 trabajadoras de los jardines maternales, compartimos un almuerzo con las funcionarias del área y con todas las trabajadoras. También nos encontramos con los trabajadores de la salud. Eso es muy valorado porque la dignidad se trabaja y se construye todos los días, y no solamente desde lo salarial que es importante y mucho. Pudimos otorgar un bono anticipado navideño porque sabemos lo adversa que es esta coyuntura económica que está atravesando la Argentina, que golpea todos los días a las familias y el Estado tiene que estar presente. Nosotros estuvimos presentes y seguiremos estando. Y después no hay privilegios para nadie acá. El reordenamiento obviamente tuvo que ver con eso también. Había muchos trabajadores que no estaban en las distintas dependencias prestando servicios municipales y en eso nosotros somos contundentes. Pero no es contra nadie. Es en favor de los vecinos de Olavarría y en favor de los trabajadores también porque están muy contentos. Después cuando uno se sienta en mesas paritarias, no solamente hablamos de bonos, hablamos de incremento al básico, sino también en reconocimiento de categorías, tuvimos que reordenar el tema de horas y el cumplimiento, pero en función de saber que no puede haber distinciones y favoritismo, sino que tiene que ser uniforme.

– Hace unos días en el acto de Foro Olavarría hablaste de presentar una síntesis ya casi pensando en lo partidario y electoral. ¿Cómo ves ese armado por lo menos en un local? En la Provincia y la Nación es un poco más complicado.

-Nosotros venimos trabajando y sosteniendo. A veces uno lo dice y parece que tiene algo de forzado el concepto, pero no. Es un trabajo diario en que se construye esa unidad y que ha permanecido, tengo diálogo con los dos precandidatos a intendente. Con Hernán (Parra) compartimos el otro día una cena y con Eduardo (Rodríguez) compartimos el aniversario de la casa Eduardo “Chino” Correa y tenemos diálogo, y con todos los espacios que integraron e integran Unión por la Patria. Eso se vio reflejado en el armado de gabinete municipal, en este programa que estamos ejecutando “Barrio por barrio”, en las salidas que hemos hecho sábados por la mañana a conversar con los vecinos. Nosotros no estamos esperando el 2025 como el año electoral que tenemos que salir a la calle a escuchar, a dar respuesta. La gestión nuestra es territorial, la escucha es permanente y eso es una ventaja. Una ventaja en el sentido de que ese puente cercano que tenemos con los vecinos de Olavarría nos permite una mejor relación entre las distintas fuerzas que componen Unión por la Patria. Y también nos permiten en esa ida y vuelta con las instituciones, con los vecinos, en el territorio. Caminamos muchísimo, estamos en la calle, y no solamente con esto que mencionaba yo que son los servicios municipales que ofrecemos de manera directa, sino también con las empresas que tenemos contratadas, que prestan servicios que estuvieron ahí en los barrios. Las citamos y las pusimos a disposición de los vecinos, y se pudieron abordar y mejorar cuestiones que tienen que ver con la recolección de los residuos, con cambio de luminarias del alumbrado públicos, con limpieza de microbasurales, con un montón de cuestiones que hacen a mejorar la calidad de vida de los vecinos ahí, en el barrio.

– A sabiendas de tu pertenencia partidaria más cercana a Cristina Fernández y la distancia que se pueda tomar con Kicillof, ¿te deja tranquilo saber que se puede contar con la Provincia?

-Son cuestiones que siempre existieron. En el peronismo no es la primera vez que sucede, por ahí ahora toma estado más público si se quiere. Pero estas cuestiones, idas y vueltas, de tratar de confluir el año que viene con una representatividad que lleve a lo electoral en ese preámbulo, en los meses anteriores siempre sucede. El faro nuestro son los vecinos de Olavarría. Nosotros las cuestiones más partidarias se discuten en otros ámbitos. No la discutimos con los vecinos. Se discuten puertas para adentro y se trabajan. El compromiso nuestro es con la gestión de todos los días y esas cuestiones que tienen que ver más con diferencias internas no tengo dudas de que se van a saldar, y más en función de lo que le está sucediendo a la Argentina. O sea la expresión de síntesis tarde o temprano se va a dar. Acá hay otra cuestión que es el dolor que están atravesando los argentinos todos los días que tienen que ver con la figura del presidente y con el modelo económico que está ejecutando, que golpea fuertemente en lo social, que tiene que ver con el corrimiento del estado, con la desregulación económica que es impactante. Hoy pensemos que en Argentina -y el otro día hablaba con un supervisor de la empresa Cerro Negro- se están importando pisos de porcelanato, ya estamos importando trabajo. Ya es desmedido. En términos de modelo no deberíamos ya discutir la industria nacional, el desarrollo y la potencia de la industria nacional que hace y que es la que paga mejores salarios y permite la retroalimentación, el circuito virtuoso al que estuvimos acostumbrados en algunos años anteriores. Hoy está en discusión, hoy está en crisis, y de eso depende el 70% de nuestro PBI. Observando eso, la síntesis electoral del 2025 va a ser muy fácil.