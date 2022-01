Anciano de 86 años se inscribe en una carrera de bicicletas profesionales con una bici de reparto y pasó algo increíble

Por: Arq. Jorge Hugo Figueroa.

Cada año se se celebra el Reto Xicuco, una prueba de ciclismo de montaña que tiene su circuito en Tezontepec de Aldama, Hidalgo, México.

Durante la prueba celebrada en el año pasado ocurrió algo inédito. El señor Don Anselmo Simón Pérez, que cuenta con “86 primaveras” pidió una oportunidad para concursar. Ante el asombro de los organizadores que no podían negarse, tuvieron que acceder a su petición, no sin antes protegerse legalmente dado el riesgo que encierra una prueba de éste tipo y más aún contando con la edad de Anselmo.

Don Anselmo Simón Pérez

Cuando Anselmo se presentó en la línea de largada, a diferencia del resto de los competidores, llegó con su típico sombrero de paja y su bicicleta de reparto, popularmente conocida en México como “de panadero” y es que, de hecho, era el vehículo con el que éste señor usa cada día para repartir el pan, casa por casa.

Y bajo esas condiciones, éste improvisado competidor salió junto al resto de las escuderías.

Anselmo montado en su vehículo, en plena competencia.

En el siguiente video pudieron registrar el enorme esfuerzo físico.

Si prestan atención, no sólo corrió la carrera bajo las condiciones que contaba anteriormente, sino que además usó los zapatos, el pantalón y la camisa que, a modo de uniforme, usa cada día.

Acostumbrado a pedalear cada día para ganarse la vida con su querida bici, Anselmo realizó el recorrido en un tiempo excelente y fue tan impresionante su rendimiento que logró llegar en primer lugar en su categoría.

Además de haber ganado un trofeo, le entregaron un premio económico que lo animó aún más a presentarse en nuevas competencias.

Su hazaña cobró tal estado público que fue invitado a un programa de “Azteca uno” (un medio emblemático mexicano) para contar un poco más sobre su vida y sus ganas de participar en ésta impresionante competencia.

“Salgo a diario al campo bruto a buscar qué comer. Yo a diario agarro mi bicicleta y me voy a la chamba a trabajar. Me levanto a las 7:00 de la mañana, pero cuando me urge irme temprano, me levanto a la 1:00 o 2:00 de la mañana.”, Nos cuenta Anselmo.