Andrea Coronel expresó que vecinos de las localidades se sienten ‘ciudadanos de segunda’

El pasado fin de semana la candidata a concejal de Vamos con Vos Andrea Coronel recorrió las localidades y las zonas rurales del partido de Olavarría y dialogó con los vecinos, que manifestaron de manera casi unánime que se sienten «ciudadanos de segunda» y están «cansados de las guerras políticas».

Bajo la premisa de ser la voz de las localidades en el HCD, Andrea Coronel se comprometió a continuar trabajando para llevar servicios de salud acorde a las necesidades de las localidades, dado que en el caso de Colonia San Miguel ante cualquier accidente deben trasladarse al Hospital de Sierras Bayas, que tampoco cuenta con los medios necesarios para tratar determinadas cuestiones de salud.

«La solución no es viajar a Olavarría, en las localidades rurales no hay servicio de transporte público y de no contar con los medios económicos los vecinos no pueden concurrir a atenderse al Hospital Municipal», expresó Andrea.

Otro de los reclamos que escuchó la candidata fue de las zonas rurales, que requieren que los destacamentos policiales de dichas localidades dependan de la Patrulla Rural debido a la gran cantidad de delitos de abigeato que allí se cometen.

Otra de las problemáticas más alarmantes es la de violencia de género, «las políticas para abordar ese tema no llegan a las zonas rurales, se ocupan los mismos vecinos», contó Andrea, convirtiendo esta preocupación de los vecinos y vecinas en su compromiso.