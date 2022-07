Andrea Milano: “Desde 2016 me dedico por completo a la literatura”

Entrevista / Carlos Verucchi / En Línea Noticias (Twitter: @carlos_verucchi)

Andrea Milano es una escritora olavarriense que también suele firmar sus textos como Breeze Baker, Sienna Anderson y Lena Svensson. Ha publicado más de treinta novelas desde el 2004 hasta hoy. Algunas de ellas han logrado trascender a nivel nacional e internacional. En Charla con En Línea Noticas nos cuenta sobre sus motivaciones literarias y nuevos proyectos.

C.V. ¿Cómo presentarías el tipo de literatura que explorás? ¿Qué autores considerás que han influido más en tu formación?

Me he movido en diferentes géneros a lo largo de mis quince años como autora publicada y en este momento solo me estoy enfocando en la novela histórica y el policial nórdico. Tuve muchos autores que influyeron en mi camino hacia las letras: Louise May Alcott; Agatha Christie y Stephen King fueron algunos de ellos. Nunca asistí a ningún taller. Mi formación fue autodidacta, leyendo blogs de autores o libros sobre escritura creativa.

C.V. ¿Cuáles son tus proyectos actuales?

En agosto sale mi nueva novela histórica y tengo dos proyectos en carpeta que se publicarán a lo largo del 2023: vuelvo al policial nórdico bajo el seudónimo de Lena Svensson después de seis años de no publicar nada en ese género y también verá a la luz mi séptima novela histórica que cerrará la trilogía de los hermanos Navarro Soler.

C.V ¿Qué implica, desde el punto de vista de la preparación o investigación previa, fijar una historia en geografías remotas o en el pasado? ¿Cómo organizás ese trabajo de investigación?

La etapa de documentación la disfruto muchísimo. Creo que es la parte más divertida, al menos en mi caso. Me ocurre que comienzo a investigar para una novela y termino encontrando datos para otra historia. Me documento antes, durante y después del proceso de escritura. Mis novelas cuentan historias de otras épocas o me trasladan a otros escenarios y necesitan de una investigación exhaustiva para ser lo más fidedigna posible a la hora de escribir.

C.V Sabemos que en nuestro país es muy difícil que un escritor pueda vivir sólo de la publicación de sus libros. Por lo general, los escritores consagrados ejercen el oficio de periodistas, columnistas o dictan talleres literarios entre otras actividades. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? Te considerás una escritora profesional?

La escritura comenzó como un hobby… escribir siempre fue mi pasión. Al publicar mi primera novela, allá por el 2007, me di cuenta de que se podía convertir en mi profesión. En esa época hacía otras cosas y le dedicaba a la escritura el tiempo que tenía libre. Con el paso del tiempo lo de contar historias fue ganando más espacio en mi vida y desde el 2016, cuando entré a formar parte del catálogo de Penguin Random House, me dedico por completo a la escritura.

C.V ¿Cómo trabajás en tus novelas las nuevas tendencias lingüísticas enmarcadas bajo la definición de “lenguaje inclusivo”? ¿Considerás que deben ser asumidas en la literatura como un nuevo paradigma?

Creo que es un tema bastante controvertido. El lenguaje es una herramienta muy importante para todos los que usamos la palabra para trasmitir ideas o sentimientos… Yo escribo ficción, para mí y para mis lectores. Son historias que están más allá del lenguaje inclusivo; cuando trabajo en una novela histórica, me preocupo por los modismos idiomáticos de la época; cuando escribo policial, procuro ser acertada con los términos que se manejan en el género. Esa es mi única preocupación a la hora de trabajar el lenguaje en mis novelas.

