Andy Cherniavsky: «Hay cosas nuevas que me gustan mucho y otras que quizás generacionalmente no las entiendo, soy de la época de Spinetta»

La legendaria fotógrafa Andy Cherniavsky se encuentra en Olavarría, de cara a la pronta inauguración en nuestra ciudad de su muestra “La Máquina de Mirar: Fotografías del Rock Argentino”; este sábado 5 de noviembre a partir de las 20 horas.

La exposición será exhibida en el Centro Cultural Municipal “San José” y podrá disfrutarse hasta el 4 de diciembre. Cherniavsky se hizo presente allí en la mañana de este viernes, en contexto del montaje de la muestra. Estuvo acompañada por el secretario de Gobierno Hilario Galli, el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, el subsecretario de Cultura y Educación Bruno Cenizo y la directora de Gestión Cultural Agustina Marino. También participó de la recorrida el productor de la muestra, Fernando Rojas.

En esta ocasión, tanto los funcionarios como la artista fotográfica y el productor dialogaron acerca de la muestra y la trayectoria de Cherniavsky; compartieron vivencias y anécdotas. Posteriormente, brindaron una rueda de prensa en la que explicaron los pormenores de la muestra.

Cherniavsky en su diálogo con medio locales y ante la pregunta de En Línea Noticias, reflexionó sobre los nuevos artistas que ganaron la mayoría de los premios Gardel y llenan estadios siendo los preferidos de los más jóvenes, reflexionó.

La artista señaló que, «Hay cosas nuevas que me gustan mucho y otras que quizás generacionalmente no las entiendo, yo soy de la época de Spinetta, de Charlie, de Fito, lo que me pasa es un poco que siento haber cuanta de esa música que llena estadios hoy y que se lleva todos los premios va a quedar, como estas fotos, en acervo cultural argentino y creo que pocas.»



Agregó que, «Yo creo en la música que tiene melodía que tiene poesía, que tiene el ritmo, que viene de adentro y creo que el rock tenía y tiene todo eso.»

Por último señaló que, «No quiero desmerecer en lo más mínimo, creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiera y la manera que quieran, pero bueno, pero este yo quiero ver, dentro de 20 años, cuánto va a quedar con la fuerza que tiene el rock o una canción de Miguel Abuelo o Spinetta o de Charly García que creo que no van a morir nunca.»

«Cuánta de esa música realmente va a quedar como como una cosa natural Argentina que trascienda históricamente como lo hizo el rock de los 80, de los 90, etcétera y me parece que poca, me parece que más allá de esto que decía que no quiero ofender a nadie.»



«Creo que la música es una forma hermosa de expresarse. Bueno, los pibes y las pibas de ahora tienen esto que está de moda y está muy bien, pero bueno, creo que hay una cosa que culturalmente se va a perder de esta época lamentablemente, otra que no y otra que si.»



“La Máquina de Mirar” desplegará un conjunto de obras seleccionadas del archivo de Andy Cherniavsky, realizadas desde los años 80 hasta el presente. En las cuatro salas del edificio histórico, ubicado sobre Riobamba 2949, se podrán ver las emblemáticas fotografías que retratan a los músicos y bandas más célebres de la historia del rock de nuestro país. Desde Fito Páez, Andrés Calamaro, Babasónicos, Fabiana Cantilo, Gustavo Cerati, Hilda Lizarazu, el Indio Solari y Sumo, con dos de estas salas dedicadas especialmente a Charly García.

Cabe resaltar que, en el marco de la inauguración de la exhibición, se contará con la presencia de un DJ que musicalizará la noche con clásicos del rock argentino. También se dispondrá un mapping de fotos de la artista en la fachada del Centro Cultural y habrá foodtrucks con propuestas gastronómicas.

Además, la exposición estará acompañada por una serie de actividades que propondrán diferentes abordajes a la obra exhibida. Cada sábado, el Centro Cultural recibirá a sus visitantes con propuestas afines al universo de la fotografía y el rock local.

Entre los destacados de la programación, el sábado 19 de noviembre a las 20 horas tendrá lugar un “Recital de Fotos” protagonizado por Andy Cherniavsky junto al periodista y músico Dany Jiménez, Director Musical de Vorterix, en el que repasarán con proyecciones de fotos y música en vivo, las anécdotas y el detrás de escena de las imágenes que hoy cuentan la historia del rock argentino.

La película y el libro

La exposición antecede el inminente estreno de la primera película documental dedicada a la artista Andy Cherniavsky, que se podrá ver desde diciembre en las salas de cine nacionales. “Expuesta” es una película sobre su historia y su carrera, dirigida por Eduardo Raspo con música original de Hilda Lizarazu.

Asimismo, la muestra estará acompañada por el último libro de la artista, recientemente publicado: “Acceso directo”. Memorias de una fotógrafa del rock argentino en los años 80.

Biografía Andy Cherniavsky

Nació en Buenos Aires, Argentina, donde actualmente vive y trabaja. Realizó las fotografías de los artistas y las tapas de los discos más iconográficos del rock argentino desde los años 80 hasta hoy. Sus trabajos forman parte de innumerables revistas, tapas de libros y documentales. Publicó tres libros.

Realizó diversas exposiciones de fotografías, entre ellas, “Los Ángeles de Charly” en el Palais De Glace, junto a Hilda Lizarazu y Nora Lezano con curaduría de Elio Kapszuk. Fue durante 10 años Editora Fotográfica de la Revista G7, realizando más de 8000 producciones fotográficas a artistas, músicos, deportistas y personalidades de la cultura.

