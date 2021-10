Anibal Fernández sobre el cruce con Nik: «Si él sintió que hay alguna cosa que roza con una amenaza es de caballero pedir disculpas»

“No hay ningún agravio, no hay ningún insulto, no hay ninguna referencia a nadie en particular, estamos hablando de subvenciones”, aseguró Fernández, luego de que Nik dijera que se sintió intimidado con un mensaje del ministro en el que hizo referencia a la escuela a la que concurren las hijas del humorista.

Frente a la Casa Rosada, el funcionario añadió: “Cuando esto sucedió, me dicen que él habría dicho en algún lado que sentía que era una amenaza a sus hijos, eso ya sería muy grave. Con lo cual no se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas. Para mi los hijos, las casas, las mujeres son templos, uno no se mete con esa cosa. Yo jamás me metería con el hijo de Nik ni el tuyo ni el de nadie, lo han hecho con los míos”.

“Si él lo sintió así (como una amenaza) ¿sabe lo que hace un caballero? Pide disculpas”, enfatizó. “Es obligatorio aclarar el tema de lo que se pensó que sería una amenaza. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Si él lo tomó así, le pido disculpas”, agregó el funcionario.

Fernández, había salido al cruce el fin de semana de Nik, quien había cuestionado al Gobierno por los “viajes de egresados, planes y platita” durante la campaña electoral. Por el episodio, dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron a Fernández y pidieron su renuncia.

“Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”, afirmó Nik en su cuenta de la red social Twitter.

Por la misma vía, el funcionario le respondió al citar su mensaje, y expresó: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces. O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito. ¿Lo conoces?”.

Luego, los cruces siguieron y el humorista la respondió: “El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza ´velada´ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar ´seguridad´ a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo”.

“El rector del colegio ORT confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después @FernandezAnibal, que me menciona en su Twitter pero me tiene bloqueado, borró su tweet”, subrayó Nik. “Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Con nuestros hijos, NO”, agregó el humorista. (DIB) FD