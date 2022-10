Antes de su show en Olavarría Soy Rada repasó su mega gira nacional e internacional

Se Presenta este sábado en el Teatro Municipal

Agustín Aristarán o “Soy Rada” se presentará el próximo 29 de octubre en el Teatro Municipal con su show “Revuelto” desde las 21 horas. Este jueves, el artista habló con En Línea Noticias en el medio de una agenda de entrevistas con medios del país y del exterior para promocionar su gira que lo lleva a recorrer Latinoamérica y España.

ELN: Bueno, y contame sobre la gira que estás emprendiendo por todo por todo el país por lo que estoy viendo.

SR: Por gran parte de Europa, Estados Unidos, Uruguay y Chile. Cuatro países y doce ciudades en Europa, toda la mega gira que ves acá en Argentina. Revuelto es un espectáculo que me esta matando de alegría y satisfacciones, la verdad nos está acompañando muy bien todo el público y la estamos pasando muy bien haciéndolo.

ELN: Como irrumpís vos en el mundo de la comedia y cómo logras tanto éxito, no te voy a pedir la fórmula de la Coca – Cola pero cómo lo logras?



SR: Yo creo que por la cantidad de años que hace que me dedico de esto, por cómo se fue construyendo toda la carrera y como la fuimos construyendo, porque es un equipo grande de trabajo, pero bueno, arranque en mi ciudad natal desde muy chico, empezando, haciendo de mago y fui incorporando herramientas para que hoy pueda hacer esto que estamos haciendo y creo que la clave de Coca-Cola no la tengo pero estaría buenísimo, eh? Pero creo que la gente decide venir a verme, ya hace tantos años.

Creo que es porque porque también ven como me divierto yo haciendo mi material y mis cosas también porque estoy convencido de lo que estoy haciendo y está bueno y me gusta a mí, por eso estoy convencido, que está bueno, pero me gusta a mí porque me divierte porque debe ser acompañado este bueno, pero además.



ELN: Se ve claramente cómo has ido evolucionando a través del tiempo, arriba del escenario, eso es producto de una mirada crítica o producto de estudio?



SR: Ambas cosas y muchas más también producto de armar un gran equipo de laburo. Producto del poder llegar de poder dejar de hacer todo yo solo porque al principio lo hacía todo: error, era como un circo se vendía, por ejemplo cortaba la entrada, me subía la cuerda y domaba los leones, intentaba hacer eso entonces claro era imposible poder crecer de esa forma tengo la suerte de cruzarme con gente muy talentosa en el equipo de laburo y estamos creciendo de esa manera.

Bueno sigo estudiando, sigo formándome, estoy actuando mucho, entonces me estoy formando mucho en la actuación. Qué sé, yo sigo incorporando herramientas, estudiando, avanzando, brindándole más a la gente y también brindándome a mí, porque me divierte, porque me gusta tener más herramientas más más accesorios.

ELN: ¿Tu Llegada a Netflix ha sido un estallido en tu carrera?

SR: Son dos especiales que hay en Netflix gradados, el primero Soy Rada y el segundo Serendipia. Sí, claramente que masificó mi laburo que ya había algo de eso, pero bueno magnificó, sino que también lo lo fidelizó, o sea, como. Ah, ok, el boludo de la cornetas, no solamente de las redes sociales. Lo podemos ver en teatro que es, básicamente, todo lo que hago alrededor del teatro es para que la gente decida algún día ir a verme al teatro, que es donde yo me siento bien.

ELN: Por ejemplo, ¿cuando vas y grabas para Netflix es lo mismo que ir a un teatro o es otra cosa?

SR: El primer especial fue una función grabada, especial para Netflix, con con algunos cambios que teníamos que hacer porque por cuestiones de regionalidad y bla bla bla legal, entonces empezamos básicamente lo mismo. Hubu público, hubo cámaras fuimos dos veces y el segundo especial fue bien raro, porque porque fue en pandemia, entonces el teatro estaba vacío eso sí fue más un espectáculo que veníamos rodando mucho. Entonces teníamos muy claro, en qué momento la gente se reía se dejaban de reír y aplaudían.

ELN: ¿Sos de improvisar mucho o está todo previsto?



SR: Improviso, pero es un guión extremadamente estricto, lo que pasa que la improvisación sin guión estricto no existe claro, como músico un musico de Jazz tiene que estudiar escala musical para poder improvisar sobre esa escala.

Así que si me preguntas a lo que la gente creía que improviso nada, sí tengo momentos con el público y la improvisación es natural porque porque hay una conversación ahí con el público, pero el show no se basa en eso.



ELN: ¿Cuando vos diagramas escribís o pensás un show, un espectáculo sabes en qué parte se van a reír o en esta parte van a reaccionar de tal forma y después cuando llegas al escenario ocurre así?

Son hipótesis que después hay que comprobarlas o se descartan o se mantienen. El oficio también te da la pauta que pasa, que va a haber risa, te puede sorprender porque es mucha más la risa o mucho más el momento. Hablo del chiste, no como como un cuento que lleva un tiempo caminando, o sea el chiste como construcción a veces ese chiste funciona mucho o funciona mucho menos de lo que vos creías.

ELN: ¿Ahora venís Olavarría y después seguís por donde?

SR: Después me queda Bahía Blanca, Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Miami y Chile.

ELN: ¿En Bahía como te recibe tu gente?

SR: hermosa, hermosísimo es un clásico bahía. Cada vez que voy es muy loco porque siento que estoy en mi casa claramente si bien hace mucho tiempo que vivo en Buenos Aires, ma que en bahía, pero bueno es mi ciudad, o sea miro para abajo y hay algún amigo de la secundaria.

