Anticipo / Otorgaron la libertad al olavarriense que transportaba éxtasis por la Ruta Nacional N° 3

Si bien hace menos de 48 horas el Juez de Garantías de Azul doctor Federico Antonio Barberena había dictado la detención del olavarriense Brian Mariano Yi, en una reciente resolución dictaminó su excarcelación del acusado de «Tenencia de estupefacientes».

Yi había sido interceptado por personal del Destacamento de Seguridad Vial de Azul y luego de una requisa en su automóvil secuestraron 29 pastillas de éxtasis.

Si bien días atrás había convertido en detención la aprehensión, el doctor Barberena discrepó con el agente Fiscal respecto a los delitos que se le enrostran a Yi. Para el Fiscal, el olavarriense era responsable del delito de «Tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor, en los términos del art. 5 inc. c de la ley 23737, en relación al art. 2. 1 de la ley 26.052 y ley provincial de adhesión 13.392» aunque finalmente fue detenido acusado de «Tenencia ilegítima de estupefacientes, en los términos del art. 14 primer párrafo de la Ley 23.737».

En aquella Resolución y para modificar la tipificación del delito, el Juez de Garantías expresó «teniendo en cuenta la cantidad de sustancia encontrada en poder del imputado Yi y la forma en que se hallaba, impiden sostener válidamente que la misma estuviere destinada a saciar el consumo personal del imputado; no obstante lo cual, ello no implica per se que la figura se aloje sin más en la más gravosa de las calificaciones, habida cuenta que el elemento subjetivo del tipo distinto del dolo -ultrafinalidad- no basta con mencionarlo con fórmulas replicadas, sino probarlo efectivamente».

Agregando al respecto «considero que la presencia únicamente de 29 pastillas de éxtasis no implica por sí solo indicio alguno que adune liminarmente a acreditar la ultrafinalidad exigido por el tipo penal intimado por el Sr. representante del M.P.F., sin perderse de vista que la presente IPP adolece de la más mínima tarea investigativa previa, a partir de lo cual a la fecha se desconoce completamente cual resultaba ser la actividad desplegada por el causante, sin obviar para ello que la sustancia era detentada mientras se trasladaba el nombrado de un lugar a otro en su vehículo».

Tras haberse dictado la detención, fue el abogado de YI, el doctor Sergio Roldán quien consiguió que este viernes el hijo de una familia coreana que desde hace años tiene fuertes lazos comerciales en Olavarría quedara excarcelado.

El olavarriense de 37 años ya está en libertad al tiempo que ahora resta que recupere una serie de elementos personales que habían sido secuestrados al momento del operativo.