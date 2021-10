Aoma acusó a Loma Negra de «victimizarse» y negó desabastecimiento de cemento

El titular de AOMA central, Héctor Laplace, acusó a Loma Negra de «victimizarse» con el poder político. «Hay que sentarse en una mesa y resolver los problemas» dijo.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) cuestionó el posicionamiento adoptado por Loma Negra ante el conflicto sindical que mantienen en Olavarría y negó que exista la posibilidad de un desabastecimiento de cemento para el sector de la construcción, tal como fue planteado desde la compañía multinacional.

En diálogo con INFOCIELO, el Secretario General de AOMA Central, Héctor Laplace, acusó a la empresa de “victimizarse” para buscar el respaldo del poder político.

¿PELIGRO DE DESABASTECIMIENTO?



Conflicto y bloqueo en Loma Negra complica la producción de cemento

Según el dirigente sindical, “es inentendible la posición que ha adoptado Loma Negra en la planta de L’Amalí y máxime con esta parada de los dos hornos” y sostuvo que los problemas que originaron el conflicto “son de muy poca monta” en comparación con la reacción empresarial.

“No alcanzo a comprender, más allá que sabemos los objetivos que está teniendo Loma negra, particularmente con nuestra seccional en Olavarría. No puedo más que encausarlo por ese lado. Los temas que se estaban debatiendo con Minerar – la empresa proveedora de piedra caliza- ya son públicos. Los cinco puntos que teníamos en carpeta estaban resueltos y por una disposición de Loma Negra, de último momento, bajaron uno de esos artículos que tenía que ver con el refrigerio” expresó Héctor Laplace.

En esa línea, insistió: “No entiendo esta posición. Es justo reconocer que lo que los trabajadores están buscando por todos los medios es conservar sus derechos y beneficios que se han logrado a través del tiempo” dijo.

“Los trabajadores accedieron hasta a comer arriba de las máquinas”

En otro tramo de la entrevista con INFOCIELO, ubicó al conflicto como de larga data pero insistió en que no forma parte de la “cuestión de fondo”.

“Esto se originó en el segundo semestre del 2020 y desembocó en conflictos, conciliaciones obligatorias que en gran medida se terminaron resolviendo hacia el 15 de diciembre. De ese conflicto, quedaron cuatro o cinco temas que no son temas de fondo. Cuando hay temas de fondo, no es raro que desemboque en medidas de fuerza y ni hablar con las actuaciones lamentables de la Justicia en Olavarría. Al margen de ello, no eran temas de tanta envergadura y dijimos vamos a seguir discutiendo. Pero ya hace diez meses y no se resolvieron” remarcó.

Laplace detalló que la discusión se centra en “un incentivo cuatrimestral y un incentivo de presentismo con una vianda que se le otorgó a los trabajadores con la pandemia. La empresa de buena fe dio una vianda a sus trabajadores porque lo primero en reconocer fue que no tenían los comedores en condiciones para cumplir con los protocolos. Los trabajadores accedieron hasta a comer arriba de las máquinas” advirtió.

En ese sentido, el sindicalista de AOMA consideró “justo que se reconozca que estábamos en pleno invierno y a veces para no gastar combustible nos hacían parar las máquinas. Estábamos con 3 o 5 grados bajo cero y con las máquinas paradas y sin calefacción para poder comer un sandwichito o un manzana” agregó.

Según su relato, con la mejora de la situación sanitaria “nos dicen vamos a sacar la vianda. También han resuelto el tema del comedor porque se han ampliado las instalaciones y eso posibilitaría que cada uno de los turnos vaya al comedor, entonces le sacamos la vianda. Hace 48 horas, después del desalojo de la justicia le han sacado la vianda a los trabajadores” afirmó.

AOMA y Loma Negra se reunirán este lunes en el ministerio de Trabajo

El secretario General de AOMA, adelantó que el lunes habrá una audiencia en el ministerio de Trabajo de la Nación: “Vamos a ir con las mejores opiniones para tratar de resolverlo, pero la última palabra, desde las sombras, la va a tener la empresa Loma Negra” sostuvo Héctor Laplace.

Más allá del tema específico, indicó que hay cuestiones de fondo a resolver en tema a la operatoria de la nueva planta LÁmalí II que será inaugurada antes de fin de año: “Hay cosas que no van a ser ahora pero que tienen que resolver, que son los trabajos con personal contratado, convenios que no tienen nada que ver con la actividad minera, personal subcontratado, maquinarias subcontratadas. Es una vergüenza como está planteando la operativa de la nueva planta L’Amalí II. Pero bueno, eso será en un futuro inmediato tema de negociación”dijo.

Sobre la determinación de Loma Negra de apagar los hornos mencionó que “tiene que ver, lisa y llanamente, con la falta de materia prima” para evitar que se dañen.

Sin embargo, manifestó que uno de los hornos tuvo problemas que nada tuvieron que ver con el conflicto gremial: “Seamos honestos. Loma Negra está planteando en los medios nacionales que es por la medida de fuerza. El horno 1 estaba marchando relativamente bien, que es el horno viejo. Pero el horno nuevo se les prendió fuego hace 72 horas. Es un desastre y no lo están pudiendo hacer marchar. No vaya ser cosa que el día de mañana se lo quieran cargar a la dirigencia sindical, es lo que les faltaría. Todo el mundo sabe lo que está pasando en Olavarría, seguiremos por el camino que creemos es el correcto” sostuvo.

Finalmente, Héctor Laplace rechazó la posibilidad que pueda existir un desabastecimiento de cemento: “es para meterle presión al poder político. Ellos dicen que tienen el 45% del mercado, es cierto. Pero el conflicto es en una planta, no en las cinco o seis planta que tiene Loma Negra en la Argentina. Zapala sigue marchando normalmente, San Juan sigue normal, Frías en Santiago del Estero también” dijo.

“No nos pongamos en víctima y pretendamos que el poder político nos venga a resolver los problemas. Hay que sentarse en una mesa y resolverlos y esto lo tiene que hacer Loma Negra y no el poder político” concluyó el titular de AOMA, Héctor Laplace. (INFOCIELO)

