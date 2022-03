Aprobaron un pedido de informes Ferrocarriles Argentinos por el siniestro ocurrido Pourtalé

Fue durante la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante. El proyecto fue presentado por el bloque de Juntos.

Con 23 expedientes en tratamiento sobre tablas se llevó adelante este jueves la primera Sesión Ordinaria del Honorable del Concejo Deliberante. Los proyectos en tratamiento fueron presentados por los distintos espacios políticos que conforman el Cuerpo, vecinos e instituciones.

A las 9 horas en el Salón de la Sociedad Española, la presidente del Concejo Deliberante, Cecilia Krivochen dejó abierta la sesión e invitó a la concejala Celeste Arouxet (Ahora Olavarría) para izar la Bandera Nacional y de esta manera dar inicio formal a la sesión.

En el transcurso de la sesión fue aprobado por unanimidad un proyecto de Decreto mediante el cual se determina el año 2022 como “Año Homenaje del Pueblo Argentino a los Caídos en el conflicto de las Islas Malvinas”. Todo esto implica que la documentación del Concejo Deliberante tendrá en su membrete la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”. La propuesta fue promovida por el Foro Olavarría. Desde el bloque Juntos, el concejal Martín Endere expresó el acompañamiento “nos parece un reconocimiento que debemos ejercer cada vez que podemos, la decisión de generar esa guerra fue una locura. Un montón de compatriotas dejaron su vida en la lucha. Me parece que es un mínimo ejercicio que debemos hacer para mantener vivo en la memoria a los caídos y veteranos por la guerra de Malvinas”.

La problemática de violencia familiar y de género fue parte del debate legislativo, la concejala Mercedes Landivar fue quien expuso distintos argumentos pidiendo el cumplimiento de la Ordenanza 4541/20. Tras el discurso de Landivar tomó la palabra la concejala de Juntos, Guillermina Amespil. La concejal realizó un pormenorizado análisis de las acciones llevadas adelante por parte del Estado Municipal en el marco de la Ordenanza.

Amespil que “la problemática sigue ardiendo” y consideró de igual manera que parece que “todo lo que se hace no alcanza, y llamó a continuar con todos los niveles del Estado”.

Amespil destacó además la designación de la Licenciada Florencia Caro al frente de la Dirección de Políticas de Género.

Sobre la Ordenanza, sobre la que se pide el cumplimiento, Amespil manifestó “en los últimos dos años se aplicó la Ley Micaela, a finales del año pasado se han capacitado alrededor del 85% de los agentes municipales y se está trabajando para que todos recibíamos el módulo II de estas capacitaciones”.

Aclaró que la guardia de la Dirección de Políticas de Género funciona los siete días de la semana y las 24 horas del día e incluso se sumó la figura de un Acompañante Terapéutico.

Destacó además que en el marco de la Ordenanza en “la localidad de Sierra Chica se implementó el proyecto de Formación y Fortalecimiento de Personas Promotoras Territoriales en Género y Diversidad, aportando en cada encuentro, además, material de formación para que las personas continúen con la formación en la materia”.

“Hay trabajo en territorio, puede ser más. Si puede ser más. Se tiene que hacer, se hará. Pero no neguemos el trabajo realizado”, expresó Amespil y mencionó que se llevó adelante “un trabajo territorial en el marco de la práctica situada, la educación popular, la construcción colectiva y la transversalización de la perspectiva de género y diversidad en espacios como Delegaciones, Casa Popular de la Mujer, Red Puentes, Movimiento Evita y Vientos de Libertad, con quienes se efectuarán los talleres durante este mes de Marzo”.

“Valorar el trabajo de los que vienen haciendo algo por esta causa me parece importante, no neguemos que se está dando cumplimiento a la Ordenanza, bienvenidas las ayudas”, expresó Guillermina Amespil al mencionar que el área de genero estuvo presente desde “el primer momento” luego del femicidio ocurrido el domingo último.

Luego de esa argumentación la concejal Amespil mocionó para modificar el texto original del proyecto de Resolución presentados por el Frente de Todos y defendido por Mercedes Landivar.

El debate tuvo continuidad con una nueva intervención de la concejala Landivar y expresó “lo que yo manifiesto no es una opinión mía, le estoy poniendo voz a lo que las víctimas reclaman”. Sostuvo además “no me parece bien que porque cuestionamos el no cumplimiento de algunos artículos de la Ordenanza, estemos diciendo que quienes trabajan en el área no trabajan o trabajan mal, yo no cuestiono el trabajo individual de los miembros de la Dirección de Políticas de Género”.

“Nosotros estamos planteados que existe una Ordenanza que tiene 18 artículos de los cuales muchos no se están cumpliendo y otros son de manera eficiente”, indicó la concejala del Frente de Todos.

La concejala Celeste Arouxet tomó parte del debate y adelantó que rechazará la moción promovida por el bloque de Juntos. “Hay artículos que no están cumplidos, sino están cumplidos están incumplidos”, dijo.

Finalmente, la moción de modificación del articulado tal como propuso la concejala Amespil fue aprobada por mayoría y posteriormente el proyecto de Resolución fue aprobado también por unanimidad.

El Artículo 1° de la Resolución quedó redactado de la siguiente manera: “El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría solicita al Departamento Ejecutivo que redoble los esfuerzos para el cumplimiento de la Ordenanza N° 4541/20 sobre Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, aprobada por este Honorable Cuerpo en agosto del 2020”.

El Artículo N° 2 quedó aprobado con el siguiente texto: “El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la secretaria correspondiente, reforzar el efectivo y urgente cumplimiento de los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 8, 12, 14, 15, y 16 de la Ordenanza 4541/20”.

Con el avance de la sesión ordinaria el Concejal del bloque UCR-Juntos, Sebastián Matrella argumentó un proyecto de Comunicación dirigido a Vialidad Nacional. El proyecto fue elaborado en conjunto con el bloque de Juntos. Se solicita en la Comunicación “tareas de mantenimiento” en la Ruta Nacional 226 en el tramo comprendido entre Olavarría y Bolívar. El concejal Maximiliano Wesner (Frente de Todos) adelantó que la Dirección de Vialidad Nacional ya comprometió tareas de mantenimiento. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Otro de los temas que fue objeto de debate fue un proyecto de Comunicación presentado por el bloque Juntos respecto al siniestro vial que protagonizó el tren 333 de Trenes Argentinos.

El proyecto estaba fuera del orden del día, aunque con el acuerdo del Cuerpo fue ingresado y tratado. Dicho proyecto fue argumentado por el presidente del bloque de Juntos, Martín Endere. “Este proyecto de Comunicación, refiere al accidente ferroviario ocurrido el 8 de marzo a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad de Olavarría”, dijo el concejal y “es un servicio muy usado por vecinas y vecinos de Olavarría”.

Endere destacó el trabajo que llevó adelante el Municipio para atender la contingencia y particularmente asistir a los pasajeros que viajaban en el tren.

“Este accidente pudo tener graves consecuencias, y afortunadamente solo tuvimos heridos leves. Lo que buscamos es elevar al Ministerio de Transporte de la República Argentina para que nos brinde información que podría haber llevado a este siniestro”, dijo Endere quien luego puntualizó la información solicitada.

(i) Si conocía el estado actual de las vías correspondientes al tramo que une las cabeceras Plaza Constitución/Bahía Blanca, y en ese caso, si existía alguna orden de emergencia emitida por Trenes Argentinos Infraestructura, con relación al tramo donde ocurrió el descarrilamiento objeto del presente Informe u otros tramos del recorrido;

(ii) Alcance de los últimos análisis realizados por Trenes Argentinos Infraestructura a los distintos diagramas que deben presentar los operadores de carga o de pasajeros de las distintas vías, y si puede acompañarse copia;

(iii) Alcance de las últimas investigaciones técnicas sobre seguridad del transporte ferroviario realizadas por Trenes Argentinos Infraestructura, y si puede acompañase copia;

(iv) Alcance de la Normativa General de Procedimientos a seguir en caso de Accidentes, y si los mismos fueron cumplidos en el marco del presente suceso;

(v) Toda otra información que resulte de interés a los efectos de la presente.

Otros temas en tratamiento

Antes de estos debates habían sido aprobadas las versiones taquigráficas de las sesiones extraordinarias de los días 28 de diciembre de 2021, 05 de febrero del 2022 como así también la correspondiente a la sesión de apertura donde brindó su discurso anual el Intendente Ezequiel Galli.

También en lo que hace a los proyectos en tratamiento fueron aprobados por unanimidad los proyectos de Resolución que fueron presentados por el vecino Nicolás Leal, en donde se solicita colocación de reductores de velocidad, el del bloque Juntos donde se declara de Interés Legislativo Municipal el proyecto “Pelucas Solidarias” y la declaración de Interés Legislativo Municipal la Octava Edición del “Bataracito” organizado por el Club Estudiantes. Los proyectos en cuestión fueron argumentados por los concejales Nicolás Marinangeli, Carlos Coscia y Miriam Mosescu, respectivamente.

De parte del bloque UCR-Juntos se puso en debate un proyecto de Comunicación dirigido al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. En este punto el bloque del Frente de Todos solicitó que el mismo texto sea remitido a la Subsecretaría de Seguridad del Municipio, aunque la moción fue rechazada por mayoría. Posteriormente se votó el proyecto original que fue aprobado por unanimidad, convirtiéndose en la Comunicación 001/22.

Por pedido de la concejala Mercedes Landivar (Frente de Todos) fue remitido al Comisión de Infraestructura un proyecto que solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal la colocación de limitadores de circulación en el puente Florentina Gómez Miranda.

Por iniciativa del Interbloque del Frente de Todos, más adelante, se puso en consideración un proyecto para declarar de Interés Legislativo Municipal el “Encuentro Internacional de Estatuas Vivientes”. El mismo fue aprobado por unanimidad luego de la exposición de la concejala Inés Creimer (Foro Olavarría).

La presidenta del Interbloque del Frente de Todos, Mercedes Landivar fue la encargada de argumentar un proyecto de Resolución donde se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que sean respondidos los proyectos de Pedido de Informes aprobados en el año 2021. A la hora de la votación el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Fue aprobado por mayoría dado que el bloque de UCR-Juntos acompañó la postura del interbloque del Frente de Todos a un requerimiento de información respecto a la instalación de una antena de telefonía en Colonia Nievas.

Fue aprobada por unanimidad una Resolución que declara de Interés Legislativo Municipal el “Proyecto PILAR” que en Olavarría lleva adelante la Biblioteca del Otro Lado del Árbol.

Tres proyectos presentados por la concejala Celeste Arouxet, a través de Ahora Olavarría, también tuvieron el tratamiento correspondiente y fueron aprobados por unanimidad.

