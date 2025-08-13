El Cluster Quesero recomienda comprar quesos con etiqueta y rótulo para garantizar su origen y calidad

El Cluster Quesero de Tandil recomienda a los consumidores elegir siempre quesos que cuenten con su correspondiente etiqueta y rótulo, ya que son la garantía de que el producto cumple con las normas de calidad, higiene y seguridad alimentaria establecidas por la legislación vigente.

Desde su creación en 2013, el Cluster trabaja para fortalecer la calidad e inocuidad de los quesos de Tandil, desarrollando acciones junto a instituciones como el INTI, INTA y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En sus primeros años, se impulsaron asistencias técnicas que permitieron a las empresas avanzar en habilitaciones y en la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura, pilares fundamentales para elaborar alimentos seguros.

Otro de los hitos en este camino fue la concreción del Laboratorio de Calidad de Leche, desarrollado junto a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN, que permite analizar y monitorear parámetros clave de la materia prima. Este avance ha sido determinante para seguir mejorando los estándares de producción y asegurar que los quesos se elaboren con leche de la más alta calidad.

Desde los inicios, el trabajo conjunto con la Dirección de Bromatología del Municipio ha sido otro pilar en el fortalecimiento de la calidad e inocuidad de los quesos. A través de controles y seguimiento técnico, se ha logrado reforzar las buenas prácticas de elaboración y garantizar que cada producto que llega al consumidor cumpla con las normativas vigentes y con los estándares sanitarios.

Todas las empresas integrantes del Cluster cumplen con los estándares que exige el Código Alimentario Argentino y con las disposiciones nacionales, provinciales y municipales que regulan la producción y comercialización de alimentos.

Hoy, los quesos elaborados por las empresas del Cluster llegan a distintos puntos del país, lo que refuerza la importancia de mantener altos estándares de calidad e inocuidad. La responsabilidad asumida por los productores es una muestra concreta de un trabajo colaborativo exitoso, basado en el compromiso compartido de ofrecer alimentos seguros y genuinos a cada consumidor, sin importar la distancia.

El rótulo es una herramienta clave para el consumidor: debe incluir la razón social y dirección del establecimiento elaborador, los números de registro y el origen del producto. Esta información permite verificar que el queso proviene de un establecimiento habilitado y que ha sido elaborado bajo control sanitario.

Comprar quesos rotulados no solo protege la salud, sino que también respalda el trabajo de productores que invierten en calidad y transparencia. Elegir productos con etiqueta completa es elegir confianza, seguridad y el verdadero valor de un alimento correctamente producido.