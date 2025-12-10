Inés Isabel Loza viuda de Fernández (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de Diciembre de 2025 a los 88 años de edad.

Sus hijos Maria Ines y Rolando Fernandez. Su hija política Norma Maceo. Sus nietos Mariana, Alejandra y Maria Paula Fernandez. Sus nietos políticos Federico, Sebastian y Toti. Sus bisnietas Malena y Emilia; y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «F».

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Jueves 11 de Diciembre a las 8:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Hipolito Irigoyen.

Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.