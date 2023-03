Arouxet a Galli: «Da entender que el dinero es suyo y no de los olavarrienses»

La concejala Celeste Arouxet (Ahora Olavarría) fue muy dura con Ezequiel Galli tras la apertura de sesiones que se llevó adelante este miércoles en la Sociedad Española.

«No sabía si estaba escuchando a un Intendente o al presidente de una sociedad sin fines de lucro, escuchabas acompañamos, colaboramos, ayudamos. No habló de gestión», dijo Arouxet.

Después la concejal alineada con Javier Milei a nivel nacional mencionó las cosas que no dijo el Intendente, «te habla de que hará 10 viviendas cuando no pudo cumplir durante tres años con 14 viviendas, no habló de los 14 mil millones de pesos que recaudó en 2022 y no hizo inversiones, no habló de que vendió una calle a un tercio del valor y por eso los olavarrienses no tenemos dinero, no habló del aumento de tasas que no está justificado, no habló de como en noviembre dijo tenía resultado financiero superior a los 1000 millones y cerró el año con 162 millones».

«Da entender que el dinero es suyo y no de los olavarrienses», lanzó la concejal Celeste Arouxet y agregó, «le faltó decir que hizo con nuestra plata».

Además dijo no saber por qué aplaudía la gente y agregó, «daba vergüenza ajena el intendente, es el peor de los últimos años».