Auxiliares piden adherirse al feriado del lunes y las clases entran en un compás de espera

El lunes 27 de junio es el Día del Trabajador Estatal, según una ley sancionada en 2013, y esa fecha es considerada un feriado para la administración pública en todo el país. Pero la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE), mediante una resolución en la que afirma que “los docentes y no docentes ya tienen sus fechas conmemorativas”, ordenó que haya clases ese día, lo que dio origen a un conflicto porque los auxiliares como porteros y cocineros no deberían concurrir a trabajar el lunes y cuando éstos no van la escuela no abre. De ese modo, el gremio bonaerense de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Provincia) solicitó mediante una nota que la DGCyE se retracte y permita que los auxiliares hagan efectivo el feriado.

En la resolución 1232/2022 de la Dirección General de Cultura y Educación, se expresa que “en el ámbito específico educativo, con respecto al personal docente y auxiliar de las escuelas de gestión estatal existen en el calendario escolar fechas conmemorativas que reconocen su día”. Se agrega que el calendario escolar para este año “establece los feriados escolares, no contemplándose el día 27 de junio como tal”.

Y hacen hincapié en que “en el marco de una coyuntura precedida por una situación de pandemia mundial resulta vital adoptar medidas que conlleven a garantizar el cumplimiento real y efectivo de la cantidad de días aprobados por el mencionado calendario y la mejora del aprendizaje en resguardo del interés superior de los y las estudiantes conforme lo determinado por la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Por ello, se resolvió “establecer que el día 27 de junio del año 2022 se dictaran clases en todos los establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo indicado en el calendario escolar vigente”.

“Que arbitre todos los medios”

ATE Provincia hizo pública su queja en redes sociales. En un texto introductorio, el gremio afirma que “se solicita a la DGCyE que se retracte inmediatamente con la resolución que impide a las y los auxiliares de la educación adherirse al feriado por el día del Trabajador Estatal”.

La nota, dirigida al titular de la DGCyE, Alberto Sileoni, y al gobernador Axel Kicillof, comienza: “Nos dirigimos a usted en nombre y representación del Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires a fin de solicitarle que arbitre todos los medios necesarios a los efectos de retractar la resolución que tramita por expediente RESOC-2022-1232-GDEBA-DGCYE, la cual indica en el artículo 1º que el día 27 de Junio, ‘se dictaran clases en todos los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, conforme a lo indicado en el calendario escolar vigente’”

Continúa: “Sucede que la Ley Nº 26.876 declara en todo el territorio de la Nación el día 27 de Junio de cada año como el ‘día del trabajador del Estado’ a la cual adhiere la provincia de Buenos Aires a través de la Ley Provincial 14.600, estableciendo la mencionada fecha como día de descanso para los empleados de la Administración Pública Provincial, asimilándose a los feriados nacionales a todos los efectos legales, sin excepciones”.

“Reconocimiento a la noble tarea”

ATE Provincia afirma en la nota que “desde que se ha puesto en marcha el funcionamiento de las leyes mencionadas, las y los trabajadores estatales siempre hemos sido reconocidos en el marco de este día, teniendo en cuenta que se trata, en lo particular, de un reconocimiento a la noble tarea de miles de trabajadores y trabajadoras del Estado provincial que, a través de su trabajo, garantizan los derechos de las inmensas mayorías”.

El sindicato “lamenta profundamente” que “la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires haya dictado una resolución contraria a la normativa vigente en el ámbito nacional y provincial, y que por tanto, carece de legalidad y razonabilidad”.

Por ello, solicitan “que se retracte dicha resolución y que, sin más, se respete la ley que, sin lugar a dudas, se ha logrado a través del compromiso, responsabilidad y trabajo de nuestros compañeros y compañeras a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Los mismos y las mismas que, en los momentos más complejos que nos ha tocado atravesar a partir de la declaración de la emergencia sanitaria en nuestro territorio, no han dudado bajo ninguna circunstancia en garantizar el derecho a la alimentación para cientos de niños, niñas y adolescentes, levantando con orgullo la bandera que nos identifica: Somos la Escuela Pública”.

“Desde ATE provincia de Buenos Aires, nos declaramos en Estado de Alerta y Asamblea, con la plena confianza de recibir una respuesta favorable para las y los trabajadores Auxiliares de la Educación de la provincia de Buenos Aires”, finaliza el texto firmado por el titular del sindicato, Oscar de Isasi.

Ahora habrá que esperar cómo siguen las cosas para ver si el lunes habrá clases o no en los establecimientos educativos públicos bonaerenses. (DIB) MM

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp