Axel Kicillof: «Todas las obras y los proyectos que pusimos en Olavarría están en riesgo sino gana Massa»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llamó a “redoblar los esfuerzos para hacer frente a una derecha que viene por todos los derechos que nuestro pueblo ha conquistado tras muchos años de lucha”. Fue durante un encuentro con vecinos y vecinas en Plaza Aguado al pie del Monumento al General San Martín de Olavarría, junto al intendente electo, Maximiliano Wesner.

Precisamente Wesner fue quien dio la bienvenida al gobernador llamando abiertamente a votar a Sergio Tomás Massa en el Ballotage del 19 de noviembre.

Wesner llamó a votar a Sergio Massa y redoblar esfuerzos en el tramo final de la Campaña

Indicó ante un buen marco de militantes que hemos, «transitando esta larga campaña, que pudimos coronar con un triunfo contundente en las urnas el 21 de octubre. No tenemos que descansar en un festejo, tenemos que seguir trabajando y construyendo porque no va a alcanzar con Olavarría, no va a alcanzar con la provincia de Buenos Aires, no va a alcanzar con Roque Pérez, no va a alcanzar con Tapalqué, no va a alcanzar con los distritos vecinos que ganamos, sino que tiene que ir, que nos tiene que encontrar en estos últimos 10 días, militando, trabajando, convenciendo para que Sergio Massa sea el presidente de los argentinos y de la Argentina.»

«Por eso, esa euforia que nos concentra y nos encuentra acá, por eso esa energía que canalizamos en este monumento debajo de San Martín, nos tiene que conducir a ese camino que tenemos que recorrer en estos 10 días que nos faltan. Verdaderamente, ahora sí, la patria está en juego. Y cuando decíamos años atrás que la patria era el otro, bueno, ahora sí tenemos que ir a convencer al otro, «

Wesner señaló que los militantes, «tenemos que ir a convencer a cada vecino y contarle verdaderamente que nos tiene que acompañar. Los vecinos y vecinas de Olavarría, les tenemos que explicar las obras que están en marcha con fondos del Gobierno Nacional. Pienso en la Facultad de Ciencias de la Salud, pienso en el polo cultural que tanto laburo le metimos, César (Valicenti), para poder iniciarlo. Y cuando hablamos de las localidades, no habrá futuro próspero para los vecinos de Sierras Bayas si Massa no es presidente y no se puede continuar la obra que iniciamos del acceso a esa localidad tan querida.»

Y agregó, «también pienso en los 25.000 vecinos de aquel lado de la ciudad. Abrimos hace poco las ofertas para el colector cloacal norte, esas tres etapas que veníamos reclamando y que viajamos tanto a hablar con Gabriel Katapodis. Es necesario construir la victoria por el futuro de Olavarría. Es necesario continuar esas obras. Es necesario ir a convencer que no es posible de otra forma sin que Sergio Massa sea presidente.»

Axel Kicillof: «Todas las obras y los proyectos que pusimos en Olavarría están en riesgo«

En ese marco, al tomar el micrófono Axel Kicillof remarcó que “estamos ante una fecha decisiva y crucial para nuestra democracia”. “No exageramos cuando decimos que todos los proyectos y todas las obras que pusimos en marcha en Olavarría y en la Provincia están en riesgo, pero tenemos una oportunidad concreta para que no se detengan: está en manos de millones de bonaerenses que el próximo 19 de noviembre votan por la educación, la salud y el federalismo”, subrayó.

Asimismo, el Gobernador señaló que “tenemos una posibilidad muy importante para avanzar con la transformación en Olavarría, un municipio que quedó en buenas manos: con Maximiliano Wesner como intendente vamos a profundizar el crecimiento con inclusión, producción y trabajo”.

Por último, Kicillof expresó que “la justicia social y la dignidad de nuestro pueblo no pueden ser vistas como un negocio: para nosotros es imprescindible contar con un Estado que dé respuestas a quienes todavía no tienen sus necesidades cubiertas”. “No paremos ni un segundo de explicarles a nuestros vecinos y vecinas que la provincia de Buenos Aires también necesita que Sergio Massa sea el próximo presidente”, concluyó.

Estuvieron presentes el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el subsecretario de Minería, Federico Aguilera; el presidente de AUBASA, Ricardo Lissalde; el diputado provincial César Valicenti; el senador bonaerense Eduardo Bucca; intendentes y autoridades electas de la séptima sección electoral.

