Azul: Desarticulan una banda que comercializaba y distribuía ilegalmente medicamentos

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Azul, desde hace aproximadamente 15 meses a la fecha, se encontraba llevando adelante una investigación en la cual una ORGANIZACIÓN DELICTIVA conformada por varios actores ( 42 imputados ) con diferentes domicilios en el ámbito de la Provincia De Buenos Aires y Capital Federal, expediente el cual se encontraba bajo la órbita y dirección de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 21 de Azul, con sede en Tandil ,a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Fabio Molinero.

Las actividades de pesquisas se inician con la información de que un matrimonio domiciliado en la localidad de Azul, estaría proveyendo medicamentos a distintos comercios de esta ciudad, ( rubro Kioskos, despensas) infringiendo el Art. 204 Quinquies del C.P.

Analizando los datos recabados, se profundizan las tareas de inteligencia , se recolectan más elementos para la investigación, comisionándose personal especifico en la diversificación de tareas, estableciéndose que, ante la importante fuente de información que podría obtenerse a través del análisis de las comunicaciones telefónicas, se solicita al Sr. Agente Fiscal Dr. Lucas Moyano en conocimiento de todo lo actuado, la intervención telefónica de uno de los investigados.

Ante el requerimiento del magistrado, el Juzgado De Garantías N° 3 Del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Suarez Juan José, autorizó la medida judicial.

Seguidamente se da inicio a la etapa del estudio y análisis de las conversaciones telefónicas, lográndose detectar, la participación de mas integrantes de esta organización, también con domicilios en la ciudad de Azul. (diez locales rubro Kiosko – Despensa- de comercialización de medicamentos). Un domicilio en el partido de (Nordelta -Tigre) junto a otra vivienda del Barrio privado (Miraflores – Pilar), donde se domicilian dos de los integrantes más importantes de la causa, (tres domicilios en la Ciudad Autónoma de Bs As, (Balvanera- Once) donde en dos de los mismos, funcionaba un depósito para acopiar los medicamentos de manera ilegal, y una distribuidora para proveer en gran cantidad a diferentes comercios de la Provincia de Bs As) además se obtiene, un domicilio de Wilde partido de Avellaneda, donde se constata la vivienda de un masculino el cual se encargaba a través de vehículo utilitario particular, de la distribución de medicamentos, en diversos comercios de la Provincia de Buenos Aires, NO habilitados para la venta, junto a un domicilio en el partido de Lomas de Zamora, en el cual funciona una droguería como eslabón fundamental para la facilitación de estos productos para la salud.

Que, ante el hallazgo de los lugares físicos extraños a esta jurisdicción, los cuales fueran detectados por el análisis informático de las comunicaciones telefónicas, conforme a directivas especificas impartidas por la Fiscalía interviniente, se profundizaron las tareas de campo y recolección de material fílmico en los domicilios del Conurbano Bonaerense como en los de Capital Federal, los cuales permitieron entender cómo se hallaba organizada esta estructura delictiva. Continuando con el avance de la causa y acorde a las tareas de inteligencia efectuadas, seguimientos, escuchas telefónicas (5 líneas – 9500 horas de escuchas) medios probatorios mediante los cuales se logró la solicitud de, 20 Ordenes de allanamiento, 07 requisas personales, 02 registros vehiculares todos para ser llevados a cabo el día 19 del mes de Octubre del año 2020 con Habilitación horaria hasta las 24:00 hs del día 21 del corriente mes y año.

A los fines de reunir la mayor cantidad de elementos probatorios para la comprobación de diferentes ilícitos, se solicitó la comisión de personal perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia De Bs As, Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) y ANMAT. Con una integración operativa de más de 100 efectivos policiales, y el apoyo logístico de las diferentes Direcciones pertenecientes a La Superintendencia de Investigación del Trafico de Drogas ilícitas y crimen organizado, junto a la colaboración de la Policial de la Ciudad de Bs As, se inician las tareas de registro simultáneamente en todos los objetivos, transcurridas más de diez horas de diligencias se obtiene un resultado POSITIVO (en 17 de 20 lugares allanados) ,en las cuales se procedió al SECUESTRO de:

BARBITURICO UNIDAD BLISTER CAJA Actron 39 1680 Actron 400 7 1725 Actron 400 mg rapida accion 1280 Actron 600 1 870 Actron mujer 2 70 Actron plus 400 mg 520 Agua oxigenada 71591 Alikal 243 879 Amoxicilina 80 28 465 Amoxidal 900 Amoxidal 500 1 Anaflex 7 2 201 Anaflex plus 12 64 Anestesico natural 151 Aspirineta 21 70 426 Atoms 200 33 Bayaspirina 79 16 345 Bayaspirina 500 mg 435 Bayaspirina C 182 64 Bayaspirina forte 6 Buscapina 127 127 120 Buscapina perla 5 84 Cafiaspirina 54 26 1790 Cafiaspirina plus 1 Carbon activado 12 688 Sertal 12 1 13 Sertal compuesto 32 400 Sertal perlas 15 14 Chicle laxante 47 Quraplus 8 13 176 Diclofenac 2072 36 4 Dorixina 13 42 Fabamox 16 Fabogecic 600 3 1105 Finamin 4 hepatalgina 40 Ibuevanol 13 1195 Ibuevanol forte 9 7 7 Ibuevanol plus 6 50 Ibupirac 20 Ibupirac 400 159 Ibupirac 600 12 11 Ibuprofeno 91 86 76 Ibuprofeno niños 96 Ibuprofeno 400 30 288 Ibuprofeno 600 150 954 keterolac 30 mejoral 2 mejoral pediatrico 4 12 40 migral 907 24 161 nexofil 55 next 59 730 next forte 29 78 novalgina 9 162 omeford 56 8 omeprazol 19 22 137 paracetamol 21 quemanat 9 24 ranitidina 13000 65 18 rennie 5484 17 5445 sildenafil 200 solucion fisiologica 2498 tafirol 108 122 222 tafirol 500 mg 6 1 80 tafirol forte 210 140 tafirol forte 650 mg 78 tafirol plus 14 737 tapsin 20 tapsin plus 6 88 test de embarazo 2360 uvasal 290 uvasal de limon 14 uvasal de naranja 120 8 vic vitapirena 1389 47 vimax 35

Consecuentemente, la investigación continúa analizando otras posibles líneas delictivas de esta compleja organización, se aguardan declaraciones indagatorias por parte del Sr. Agente Fiscal, a quien se le puso a disposición la importante cantidad de secuestros.

En este mismo orden de cosas, se informa que se continúan con operativos en diferentes lugares que componen la Jurisdicción de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Azul, a los fines de desalentar el consumo y transporte de estupefacientes, sin descuidar las tareas inherentes a la especialidad, redoblando los esfuerzos en pos de un bienestar social.

Por otro lado, se lleva a conocimiento de toda la ciudadanía, que la Superintendencia de Investigaciones del Trafico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado con asiento físico en la Ciudad de La Plata, posee a disposición el 0800-222-7060, donde se pueden realizar denuncias de manera anónima y mediante las cuales iniciarse las correspondientes investigaciones.

