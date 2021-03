Azul: Habló la enfermera que denunció vacunación irregular en el Materno Infantil

Crece el escándalo por el presunto desvío de vacunas para COVID en la vecina localidad de Azul. La enfermera que denunció penalmente los hechos habló con el Diario El Tiempo y amplió sus dichos.

La enfermera, Soledad Miranda, en principio dijo que luego de realizar la denuncia correspondiente en sede policial espera ser llamada por autoridades judiciales. “Todavía ni me llamaron, la verdad que demuestra que es obsoleta y lenta la justicia y horripilante porque todavía están decidiendo en que fuero va a caer, porque como ciudadana creo que esto amerita una gravedad delictiva, porque son funcionarios de la salud y están tomando algo que es de la salud pública para que la gente no se muera y me parece que es un delito federal”, expresó Miranda.

Al hablar de la trascendencia que tuvo la denuncia señaló que la mayoría de la gente le demostró su acompañamiento: “Eso me parece genial, el problema es el temor a ser amedrentada como siempre, porque esto está todo politizado y yo esto no lo hago por política porque soy re kirchnerista, pero están haciendo cualquier cosa y robando a mansalva y la vacuna atañe a toda la sociedad y no tiene que haber bandas políticas”.

“Como enfermera no me parece que se esté llevando tan limpiamente esta campaña que es histórica, personalmente creía que por escribir un cartón estaba siendo parte de algo súper importante y cuando vi las cosas que hacían me dije que era un asco y me corrí” agregó.

Consultada sobre las responsabilidades que existen en la cúpula directiva del Hospital Materno Infantil, Miranda aseguró que todos los directivos, inclusive su director, el Dr. Néstor Cousté, estaban al tanto de lo que sucedía y dijo: “Todos estaban en conocimiento, a Cousté no lo vi nunca, porque siempre el que subía y bajaba era Luis Tonel, él fue el que siempre estuvo más involucrado con las vacunas y el que siempre estaba detrás de todo”.

“Para mí es un delito porque ellos se están adueñando de los suministros del hospital, algo que es completamente ilegal, donde hay decretos que marcan que a nivel administrativo les cabe aplicarles una suspensión completa y hasta que les retiren la matricula” remarcó y agregó: “Hago esto porque no quiero que pase en ningún lado más y lo hago jugándome el pellejo y mi trabajo, pero lo hago porque quiero que al abuelo le llegue la vacuna, al maestro, al policía y a mi hijo que tiene una discapacidad le llegue la vacuna, que aún no le llegó”.

En ese sentido la profesional de la salud le aseguró que la suspensión de la vacunación en ese centro de salud estuvo sin duda directamente relacionada con su denuncia y aclaró que desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también son testigos al menos de lo que sucedía con la vacunación irregular, ya que estaban presentes para seguir de cerca la inoculación de los docentes.

“ATE para ayudar trajo recurso humano para anotar, sus computadoras, para que cuando se cargaran a los maestros pudieran ayudar en lo administrativo”, sostuvo.

“Silvia Tucci se aseguró que la mansalva esta de traer a los familiares lo hicieran por la tarde, cuando la gente de ATE no estaba acompañando” agregó.