Azul: Rodeados de policías, concejales aprobaron la creación de una nueva Tasa impulsada por Bertellys y Sombra

Fuente: Diario El Tiempo / Fotos: Nacho Correa / Diario El Tiempo

El Concejo Deliberante de Azul aprobó en la noche del miércoles, por mayoría, las ordenanzas fiscal e impositiva que, entre otros aspectos, establecen la nueva Tasa de Servicios Esenciales. El debate se dio en un marco de una masiva movilización de sectores urbanos y rurales que, expresando posturas antagónicas con respecto a la medida tributaria, colmaron la Plaza San Martín y el veredón municipal, de la vecina localidad.

En ese marco hubo una importante presencia de efectivos de distintas fuerzas de seguridad, que vallaron el acceso al primer piso del edifico municipal, donde se desarrolló la sesión deliberativa.

El CD de Azul sesionó con ingreso limitado de ciudadanos, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se movilizaron en Plaza San Martín y veredón de la Municipalidad de Azul. Precisamente, en el veredón se instaló una pantalla para que los manifestantes pudiesen seguir el debate legislativo.

El tratamiento de las ordenanzas

Al momento de tratar el aumento de tasas municipales -en primer término, con la ordenanza fiscal, luego con la impositiva-, la concejala Graciela Bilello (bloque Unión por la Patria) dio lectura al despacho en mayoría de la comisión de Presupuesto, que propuso la aprobación.

El concejal Juan Louge (bloque Podemos Azul) fue el encargado de dar lectura al despacho en minoría, que rechazó la tasa de servicios esenciales. Concejales de los diferentes bloques participaron del debate durante más de una hora y, finalmente, la ordenanza fiscal fue aprobada por mayoría.

Previo a ello, la moción presentada por el bloque UCR-Evolución, de remitir nuevamente ambos despachos a la comisión de presupuesto para un análisis más profundo y que se integren con distintas voces, fue rechazado por mayoría.

El despacho en mayoría

Desde la comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante se emitieron dos despachos relacionados con las tasas municipales, tanto para la ordenanza fiscal como para la impositiva: uno en mayoría, otro en minoría. De ese modo quedaron reflejadas las posturas antagónicas de los ediles en cuanto a la política tributaria municipal.

El despacho en mayoría de la comisión de Presupuesto fue firmado por las concejalas Graciela Bilello, Laura Aloisi (Unión por la Patria) y Paola Ficca (Nuevo Azul).

Se destacó que «la lectura integral de las ordenanzas fiscal e impositiva debe reflejar un esquema tributario que garantice racionalidad, equidad y progresividad respecto de la capacidad contributiva de los diferentes sectores de contribuyentes y, además, debe asegurar el ingreso de los recursos necesarios para la prestación de los servicios; el funcionamiento de las diferentes áreas municipales y, fundamentalmente, el de las instituciones municipales que prestan servicios de salud y el de aquellas que garantizan derechos a las infancias, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a las juventudes a través de la Educación, el Deporte y la Cultura».

También se afirmó en el despacho en mayoría que «para garantizar la prestación de los Servicios Esenciales -salud, educación, deporte, inclusión de la discapacidad, cultura, esparcimiento y transporte y los servicios de ornato y señalética de calles, mantenimiento y conservación de plazas, paseos, parques infantiles- es necesario ampliar la base de contribuyentes distribuyendo de manera equitativa y progresiva el peso de la carga tributaria, aspirando, además, a mejorar el índice de cobrabilidad en cada una de ellas».

Por otro lado, se fijan «los topes de incremento para las tasas». En el despacho se establece que «para determinar los importes mínimos y los topes de incrementos se segmentará en tercios el universo de contribuyentes en función de las valuaciones fiscales vigentes al momento de la sanción de la presente ordenanza».

La segmentación que se aprobó

Prevé un «segmento A: inmuebles edificados correspondientes al tercer de menor valor. Segmento B: inmuebles edificados correspondientes al tercio de valores medios. Segmento C: inmuebles edificados correspondientes al tercio de mayor valor», al tiempo que se indica que «por aplicación de las valuaciones fiscales descriptas en el presente artículo, ningún contribuyente abonará un importe inferior al devengado para el mes de diciembre del año inmediato anterior».

«Asimismo -se añade- ningún contribuyente con inmueble edificado, perteneciente al segmento A, abonará un incremento superior al 40 por ciento durante el primer semestre, al monto devengado para la cuota 12 de 2023» y en el caso del segmento B no será superior al 60 por ciento; y en el segmento C, no superará el 120 por ciento. «Para los inmuebles de características baldíos, ningún contribuyente abonará un incremento superior al 180 por ciento durante el primer semestre» y «quedan exceptuadas de la previsión anterior los empadronados a partir del año 2024 ya sea por alta o modificación de la valuación fiscal, o cambios de característica, o por inicio de obra o detección de obras antirreglamentarias». Al respecto, se faculta «al Ejecutivo a reglamentar la presente disposición de manera de asegurar valores equitativos en relación a la generalidad de los contribuyentes».

La tasa de servicios esenciales aprobada

También se puntualizó en el despacho que «después de las reuniones mantenidas con representantes del sector rural se decidió aceptar la sugerencia de segmentar por cuarteles el importe fijado para los inmuebles rurales en la Tasa por Servicios Esenciales», así como también «fijar los topes que regulen su incremento».

Se establecieron, de ese modo, los siguientes «métodos de cálculo»:

«a) Para los inmuebles urbanos: por mes, el equivalente a 2 litros de gasoil común a precio surtidor de estación de servicio YPF correspondiente al día 10 del mes en que se efectúe la liquidación.

«b) Para los inmuebles urbanos ubicados en las localidades de Chillar, Cacharí y 16 de Julio, por mes, por hectárea, el equivalente a un litro de gasoil.

«c) Para los inmuebles rurales ubicados en los cuarteles II, V, VI, VII, VIII y IX, por mes, por hectárea, el equivalente a un litro de gasoil.

«d) Para los inmuebles rurales ubicados en los cuarteles III, IV, XI, XII y XIV, por mes, por hectárea, el equivalente a 3/4 litros de gasoil.

«e) Para los inmuebles rurales ubicados en los cuarteles X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, por mes, por hectárea, el equivalente a medio litro de gasoil».

En tanto, en el despacho se prevén las «condiciones especiales de liquidación», que establecen que «el incremento que se produjere por variación del precio de gasoil no podrá superar el 30 por ciento del valor inicial utilizado para la primera liquidación de la presente Tasa en el segundo trimestre; asimismo el incremento no podrá superar el 60 por ciento del valor inicial en el tercer trimestre del año fiscal [2024]; del mismo modo, no podrá superar el 90 por ciento del valor inicial para el cuarto trimestre». Este despacho, como se indicó antes, fue aprobado anoche por mayoría.

El despacho en minoría

Por su parte, el despacho en minoría de la comisión de Presupuesto rechazó la tasa de servicios esenciales. Fue firmado por los concejales Juan Louge (Podemos Azul) y Lucio Mansilla (PRO), e indicó que «no puede dejar de decirse que la fiscal impositiva debe ser consecuencia de un presupuesto presentado, diagramado y ordenado y que, debido a la prórroga autorizada por este cuerpo legislativo hasta el 30 de noviembre, no podemos evaluar adecuadamente si los recursos que se generan son acordes, al desconocer esta planificación indispensable».

Propuso, a continuación, «la eliminación del capítulo II: Tasa por Servicios Esenciales», al considerar que «ya se están abonando distintas tasas que generan fondos existentes en rentas generales, además del contexto de crisis económico que afecta al sector productivo y a la población en general del Partido de Azul, sin conocerse otro tipo de medidas, como por ejemplo créditos a largo plazo y aquellas que persigan una mejor administración y aprovechamiento de los recursos públicos, para acompañar el esfuerzo que se le está pidiendo nuevamente a la comunidad». Al aprobarse el despacho en mayoría, este despacho firmado en minoría no se sometió a votación.

Movilizaciones: a favor y en contra

Organizaciones sociales se movilizaron ayer en apoyo al tratamiento de las nuevas tasas municipales. Desde las 15, en la vereda de la sede de la Sociedad Rural de Azul, militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Movimiento Evita, FETRAES, Barrios de Pie, y la Agrupación 19 de Febrero, junto con la Corriente Social Sindical 1° de Mayo -sector que, se mencionó, llegó desde la ciudad de Tandil-, iniciaron la movilización que luego se trasladó al veredón municipal, pasadas las 17, para desplazarse finalmente el Concejo Deliberante, durante la sesión ordinaria. En un comunicado, las organizaciones indicaron que «manifestamos el apoyo total a la implementación de la ley impositiva. Somos conscientes y partícipes activos de que la comunidad se construye entre todos».

Se añadió que «las y los azuleños de la zona urbana ya pagamos dicha tasa, antes denominada Servicios Generales, por eso entendemos que es momento de integrar a las 640 mil hectáreas productivas del Partido para que también empiecen a hacerlo con la nueva descripción de Servicios Esenciales, y que comprenden a la construcción de un municipio con Salud, Educación, Deporte y Cultura».

También se aseguró que «esto va a generar un distrito más equitativo, justo y un alivio a las 20 mil hectáreas del sector urbano que hace décadas vienen sosteniéndolo como únicos frentistas contribuyentes. Creemos en una sociedad organizada con políticas públicas que contengan a todos y todas».

En tanto, la CGT Regional Azul y el Centro de Almaceneros Minoristas de Azul (CALMA) también se expresaron a favor del nuevo esquema de tasas, aunque esta última entidad no participó de la movilización de ayer.

Ayer por la tarde, concejales del bloque de Unión por la Patria convocaron a los integrantes del espacio político, agrupaciones sociales y referentes a observar la transmisión de la sesión del Concejo en el local partidario de avenida Mitre y 25 de Mayo, sin movilizarse hacia el veredón de la Municipalidad de Azul.

Por su parte, el sector que rechaza el incremento de tasas realizó ayer su segunda movilización. La primera había acontecido el viernes, con epicentro en el veredón municipal y una espontánea reunión con el secretario de Gobierno municipal, Pedro Sottile. Representantes de la Sociedad Rural de Azul, Centro Empresario, junto con algunos comerciantes y vecinos que adhirieron a la protesta, también en este caso llegaron ayer, después de las 17, al veredón municipal y luego se hicieron presentes en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

Los integrantes del bloque UCR-Evolución, Pilar Álvarez y Jorge Ferrarello, plantearon su postura a través de una nota elevada a la presidencia del legislativo. Indicaron que, «ante hechos que son de público conocimiento, dado el grado de escalamiento y atendiendo a los planteos de los diferentes sectores de la comunidad, en la sesión [de ayer solicitaron] que los despachos de las ordenanzas fiscal e impositiva pasen nuevamente a la comisión de presupuesto y hacienda, para tener todas las herramientas para un mayor análisis y contar con tiempos necesarios para abordar el proyecto entre todas las fuerzas políticas y la comunidad. De esta forma, queremos instar a todos los bloques de concejales a tomar este camino».

Se observó, además, que las principales herramientas de la democracia son la escucha, el diálogo y el acuerdo, sin llegar a ningún tipo de situación de violencia. Está en toda la dirigencia política la responsabilidad de estar a la altura de los valores democráticos que venimos sosteniendo desde hace 40 años».

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp