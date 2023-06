Bahía Blanca: vendían terrenos del Estado y fueron detenidos tras más de 30 estafas

Un hombre y una mujer fueron detenidos acusados de haber cometido más de 30 estafas con la venta de terrenos y de materiales de construcción en Bahía Blanca.

Se trata de una expolicía identificada como Deborah Antonella Vallejo y su pareja, Emmanuel Lazzarín, vinculados a una causa por 31 hechos de estafas con la venta de terrenos y de materiales de construcción.

Las denuncias habían empezado a sumarse en los últimos meses en esa localidad del sur bonaerense. Como consecuencia de la maniobra ilícita, una denunciante contó que perdió “1.000.000 de pesos” desde que en febrero inició el proceso de compra del bien.

Según contó la mujer al diario local La Nueva, Vallejo ofrecía los terrenos a la venta en Facebook y bajo la fachada de una firma presumiblemente falsa denominada “Gestión grupo inmobiliario”.

“Como notamos que todo era raro y ella no nos quería dar información cuando le preguntábamos, empezamos a sospechar, nos asesoramos con un abogado y nos dijo que los papeles no servían”, relató la informante.

“Ella directamente te entregaba la documentación de compraventa y posesión, que ya traía firmada por el (supuesto) dueño (del terreno) y por un escribano. Le pedí que me entregara una copia fiel y me contestó que me la iba a dar la próxima semana, pero ya pasó un mes y no tengo novedades”, agregó.

“Nos dio un plano del lote, pero cuando vas a Catastro te dicen que no existe. Sólo está marcado un jardín de infantes, un galpón de EDES y el cuartel de bomberos de Villa Ressia”, dijo.

Según la investigación, las maniobras se efectivizaron a través de la actividad desarrollada por la inmobiliaria Gestions Grupo Inmobiliario y desde el Corralón de Materiales DTE, emprendimientos comerciales que funcionaban en calle Las Heras 35 y Sócrates 1933, ambos de la ciudad de Bahía Blanca.

Los investigadores indicaron que la pareja quedó acusada de los delitos de “estafas reiteradas en concurso ideal con uso de documento público falso y uso de documento privado falso”, por los cuales será indagada en las próximas horas. (DIB)

