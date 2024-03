Barrio AOMA: Micros llenos desde las localidades no levantan pasajeros

Chicos que no pueden ir a la escuela.

Así lo denunció una vecina a En Línea Noticias, señala que la empresa de Transporte interurbano de pasajeros, Las Sierras de Olavarría, no ha normalizado sus frecuencias por lo que las unidades que llegan desde Loma Negra y Sierras Bayas paran completas por el barrio AOMA y dejan varados a los pasajeros.

Una vecina que vive en la autopista Fortabat, que tramitó la SUBE cuando tenía que hacer el trámite, y que su hijo va a la escuela normal a la mañana y desde que empezaron las clases le han parado una o dos veces el colectivo.»

«Hace un mes que arrancaron las clases. Lo ven y no paran, no es el único que está esperando el micro. No para ni el de Sierras Bayas, ni el de Loma Negra. No tenemos colectivo de línea y la única forma de venir hasta Olavarría es a través del micro.»

«Es desesperante la situación, porque están quitando el derecho a ir a la escuela, la verdad que la situación es desesperante. Ayer lo hice faltar, hoy lo traje para poder hacer el reclamo a la terminal.»

