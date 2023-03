Berni contra el Presidente: “Si Néstor se levanta de la tumba, lo saca a patadas en el orto”

El ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, volvió a cargar de una manera durísima contra el presidente Alberto Fernández al asegurar que “hizo un gran daño”, lo calificó como “un gran ingrato” y sostuvo que si Néstor Kirchner se levantara de la tumba lo “saca a patadas en el orto”.

“Un hombre que se le murió su mejor amigo, que era Néstor, y maltrató como lo hizo a su viuda (por Cristina Fernández), es un ingrato. Uno no puede pedir que en la política haga algo distinto a lo que no es capaz de hacer en su vida privada”, dijo Berni, que en los últimos días volvió a subir el tono de la crítica contra el máximo mandatario.

“Fue un golpe muy bajo lo de Alberto Fernández. Un daño muy grande que nos hizo al peronismo. Quien lo eligió habrá confiado en su capacidad”, lanzó en declaraciones al canal TN. “Fue un ingrato, una persona que se jactaba de decir que se le murió el amigo y maltrató a la viuda durante unos cuantos años”, insistió.

Al ser consultado sobre sus constantes ataques, que incluyó frases como que el mandatario “no es un muerto político porque los muertos no molestan”, el ministro de Axel Kicillof redobló la apuesta: “Son demasiado poco ante el gran daño que hizo. Y no solamente eso, sino que me parece un gran ingrato. Este gobierno se caracterizó por ser un gran comunicador en off, donde hablan los traidores. Los que ponemos la caripela todos los días hablamos en on”.

“¿No dijo en estos días, hablando del off, que quería ser candidato para terminar con el reinado del kirchnerismo?”, sostuvo, aludiendo otra vez a Fernández. Y completó: “Me parece que tratar de acabar con el legado de la persona que le dio la oportunidad de ser algo más que un vendedor de autos usados, es un ingrato”.

Fue allí que dijo que si Néstor Kirchner se levanta de la tumba sacaría a varios “a patadas en el orto”. Cuando le consultaron si incluía al Presidente, Berni no dudó: “No tengan dudas”.

Sin filtro, Berni se jactó de “decir desde el primer día lo que tenía que decir de Alberto Fernández, que tenía el 90% de imagen positiva”. “Me trataban de loco y hoy, lamentablemente, el tiempo me dio la razón y cualquiera pasa y le pega”, remarcó. (DIB)