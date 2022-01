Berni y su objetivo de ser presidente: “Me vengo preparando hace más de 30 años”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, reconoció que quiere ser presidente y para ello se está preparando hace más de 30 años, al tiempo que destacó su permanencia dentro del kirchnerismo aunque dijo que en estos momentos está “bastante alejado” de Cristina Fernández.

“La responsabilidad de un militante es prepararse para ejercer los mayores cargos de responsabilidad. No hay mayor cargo de responsabilidad para transformar una realidad que la de Presidente de la Nación. Para eso, no me preparé ahora, me vengo preparando hace más de 30 años”, afirmó Berni.

Y tras destacar que siempre permaneció en dentro del mismo espacio político, el kirchnerismo, dijo que su aspiración es llegar al Ejecutivo nacional, aunque no sabe si podrá ser candidato en 2023. “Hace 33 años que estoy en el mismo espacio político, militando de la misma forma, con las mismas convicciones y con coherencia. Puedo resistir el archivo de los últimos 33 años”, dijo al canal TN. Y cuando lo consultaron sobre “¿candidato a qué?”, respondió: “Para presidente sí, claro. Eso no quiere decir que vaya a ser candidato. Uno se prepara para eso”.

En tanto, sobre su actual relación con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner​, reiteró que no atraviesa su mejor momento. “Tengo diferencias políticas. No sé si tengo razón o no, pero tengo diferencias y las expreso y no me da miedo”, reconoció.

“Ojalá pudiera tener la oportunidad de poder conversarlo (con Alberto). Cristina es una de las personas que más respeto y quiero en la vida. Una de las personas que tiene una visión estratégica de país que necesitamos. Últimamente estoy bastante alejado”, insistió. (DIB) FD