Video: Beytia dió detalles de la investigación del Femicidio seguido de Suicidio

La Fiscal Viviana Beytia dio detalles de investigación que encabeza como titular de la UFI 5 de Olavarría, tras el brutal Femicidio seguido de suicidio en el Barrio Sarmiento en la mañana de este jueves.

La fiscal, que no acostumbra a brindar declaraciones periodísticas, lo hizo en la tarde de este jueves tras el Femicidio seguido de suicidio ocurrido en esta ciudad.



La Dra. Beytia indicó que, «estamos en los primeros albores de la investigación y bueno, nosotros recibimos el llamado por parte del jefe de la policía que en el domicilio de Junín al 3.700 se había producido un hecho criminal.»

Beytia señaló que personal de la UFI 5 se «constituyó en la escena, con los recaudos del caso preservando el lugar y bueno de la primera recolección de elementos o evidencias tenemos que efectivamente es una vivienda en donde vivía este matrimonio, esta pareja y estaban las dos personas sin vida en el interior de la casa.»

En el marco de la entrevista, Beytia dijo que, «hallamos el arma, un revólver calibre 32 largo y la primera hipótesis fue femicidio seguido de suicidio.»



Con respecto al dato que adelantó En Línea Noticias, la funcionaria remarcó que, «lo primero que hicimos fue certificar la existencia tanto de procesos en la dependencia que yo dirijo como en el juzgado de familia porque muchas veces hay intervenciones esenciales desde el Juzgado de Familia con medidas de protección como botones antipánicos, restricciones y demás pero no había ninguna intervención institucional de ninguna naturaleza, ni en la Fiscalía que yo dirijo ni en los dos juzgados de familia de Olavarría. Tampoco tenemos registrados antecedentes penales y en relación a la tenencia o portación de armas no tenemos todavía el informe que ya requerimos, por supuesto pero no lo tenemos todavía no lo hemos recepcionado.»

Beytia por último confirmó que José Luis Lascano le mandó un mensaje de Whatsapp a su hijo diciéndole que «voy a matar a tu mamá» y que luego se iba a suicidar.

El mensaje lo envió a las 8.30 horas, el hijo de la pareja fue a la vivienda y a las 8.41 minutos llamó al 911 para denunciar el trágico episodio. La policía llegó al lugar y más tarde a los 20 minutos avisó a la fiscal Beytia.

