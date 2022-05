Bolívar: Un ex asesor de Bali Bucca, es el hijo de una de las denunciantes de Manuel Mosca

Foto. La Mañana

(Fuente: La Mañana) En la marcha organizada el sábado reclamando justicia por las denuncias efectuadas contra Manuel Mosca se encontraba Franco Chiletto, quien fue asesor de Eduardo Bali Bucca y por lo tanto hombre de alta vinculación con la política. Hijo de Stella Lautre, una de las denunciantes contra Manuel Mosca, pidió hablar con los medios presentes en el acontecimiento para manifestar que el silencio de los políticos es “ominoso”.

“No tenemos que permitir el olvido de este tema. Será algo muy largo, puede llevar uno o dos años (la investigación judicial) y no tenemos que dejar que esto se olvide. Quiero hacer hincapié en el silencio de los representantes políticos de nuestra ciudad. Es ominoso el silencio y es doloroso. Yo estuve seis años trabajando con representantes políticos de esta ciudad y son muy pocos los que se han acercado a ofrecer solidaridad con las víctimas y sus familias.

“Cuando nos dicen que ponen por delante lo importante, aquí tienen algo importante y ante eso miran para otro lado y se callan la boca. No creemos que sea una forma de hacer política que nos represente”.

Chiletto dijo también, ante una pregunta periodística, que hay intenciones legislativas de dictar una ley “que modifique los plazos de prescripción de delitos de abuso sexual”. Se trataría de modificar esos plazos y para eso es preciso efectuar reformas a las leyes.

Respondiendo una pregunta de este medio, aseguró que al día siguiente de la primera marcha efectuada en Bolívar en apoyo a Marilina Cattáneo y Stella Lautre, “dí un paso a un costado, comuniqué mi renuncia, así que ya no integro más ningún equipo de trabajo. Pude hablar con algunos (políticos) pero no obtuve respuestas, la respuesta ha sido el silencio y a mí no me debe nadie una respuesta, se la deben a las víctimas y a la sociedad”.