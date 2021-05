Bonaerenses: Diez deportes tendrán selecciones municipales

(Foto archivo)

Este año se realizará la 30º edición de los Juegos Bonaerenses, para lo cual la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires prevé realizar una Final Provincial en Mar del Plata (como ha ocurrido históricamente), si las condiciones sanitarias lo permiten.

La particular situación sanitaria llevó a las autoridades provinciales a sumar a las competencias tradicionales presenciales individuales (con Etapa Local), un formato de Selecciones Municipales en algunas disciplinas que jugarán directamente a partir de la Etapa Regional.

En el caso de Olavarría, habrá representación con selecciones en 10 deportes: Básquetbol, Fútbol 11, Fútbol 5, Fútbol Playa, Futsal, Handball, Hockey (seven), Rugby, Softbol y Voleibol.

La inscripción está abierta hasta el 31 de mayo, la etapa Regional está previsto realizarse del 1º de agosto al 30 de septiembre y la Final Provincial en el mes de noviembre.

Tras la convocatoria respectiva, todas las instituciones locales tuvieron una gran predisposición para tomar parte y colaborar en el armado. En el caso de las cuatro disciplinas que cuentan con liga o asociación local, serán ellas quienes tomen las decisiones y conformen los respectivos combinados. Es decir, las Asociaciones de Básquetbol, Sóftbol y Voléibol, y la Liga de Fútbol. En las restantes, cada plantel representativo del municipio lo determinarán los dirigentes y entrenadores de las entidades que los practican, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes y Recreación.

En básquet, habrá masculino y femenino en Sub 13 (2008-09), Sub 15 (2007-2008) y Sub 17 (2004-05).

En fútbol (11, playa, 5 y futsal) se jugará en tres categorías: Sub 14 (2007-08-09), Sub 16 (2005-2006) y Sub 18 (2003-2004). En el caso de Fútbol 5 solamente femenino, y en Futsal y Playa (Sub 14 y 16) solamente masculino.

En handball y hockey (seven) se jugará en femenino y masculino y en tres categorías: Sub 14 (2007-08-09), Sub 16 (2005-2006) y Sub 18 (2003-2004).

En rugby será solamente masculino y en dos categorías: Sub 14 (2007-08) y Sub 16 (2005-2006).

Respecto a Softbol habrá dos categorías: Sub 14 (2004-05-06) y Sub 17 (2007-08-09), en femenino y masculino.

Por último, en Voleibol serán tres categorías, tanto en femenino como en masculino: Sub 13 (2008-09), Sub 15 (2006-07) y Sub 17 (2003-04-05)

En los próximos días se brindarán detalles de la integración y responsables de los combinados en los diferentes deportes.