Bonaerenses: En el primer día de competencia Olavarría cosechó dos medallas

Con una jornada a puro sol comenzó la competencia en la etapa final de los Juegos Bonaerenses, que este 2022 volvieron a la tradicional cita en Mar del Plata. Si bien en la mayoría de las disciplinas la fase clasificatoria a play off se prolongará hasta el martes inclusive, muchos deportes, principalmente en para personas con discapacidad, ya tuvieron su instancia decisiva y fue allí donde Olavarría logró destacadas actuaciones que permitieron lograr las dos primeras medallas para la delegación.

Ambas llegaron de la natación para personas con discapacidad, que tuvo una concurrida actividad tanto en el Polideportivo Las Heras como en complejo situado en el predio donde también se ubica la Pista de Atletismo Municipal.

La primera medalla para la delegación olavarriense fue de oro y para Dylan Leal de IDEO, quien fue el ganador en la categoría Sub16 auditivos en 25 metros libre. Minutos después se obtuvo la segunda medalla, que fue para Tomás Acosta, quien quedó 2° en la prueba de 50 metros libres de la categoría intelectual +17.

Día de mucha competencia

Con el inicio de la mañana comenzó la actividad para la delegación local, que muy temprano comenzó a salir para distintos puntos de la feliz, en trayectos coordinados por profesores del staff de la Subsecretaría de Deportes y Recreación Municipal.

El tenis, con partidos tanto en el Club Banco Provincia como en el Club Naútico, inauguró la competencia para los representantes olavarrienses tanto en categorías Juveniles como en Personas Adultas Mayores.

La primera victoria vino de la mano del Tenis de Mesa, con Francisco Crimaldi, quien en sets corridos se impuso al representante de Daireaux.

Luego la jornada tuvo un desarrollo en el que se mezclaron las victorias y derrotas, pero todas las presentaciones con un saldo más que positivo por la experiencia tanto deportiva como social compartida, lo cual es el principal objetivo de este tipo de eventos.

En materia de resultados, en Básquet el conjunto de Alfa & Omega cayó ante Quilmes, mientras que el representativo Sub15 masculino escolar abierto perdió ante con Hipólito Yrigoyen.

Las chicas de Gimnasia Deportiva de Vida Boa, en la categoría Sub13, cosecharon un meritorio 7° puesto.

El ajedrez olavarriense tuvo un inicio de competencia ideal con sendas victorias por parte de Agustín y Florencia Lamique, además de Guadalupe Casasola.

Futbol, en sus distintas variantes, también tuvo suma actividad. En Sub16 para personas con discapacidad Olavarría cayó ante Azul, mientras que en Femenino Escolar se lograron dos victorias. El Sub 16 de la Ex Escuela Normal ganó los puntos debido a la no presentación del rival, mientras que las chicas del Sub18 de la ex Escuela Nacional ganaron por 7 a 0 a Tres de Febrero.

A la par, el fútbol tenis logró tres victorias en las categorías femeninas, puntualmente las representantes olavarrienses en Sub15, Sub18 y Universitario.

El Hockey de Estudiantes tuvo una jornada destacada con 3 victorias en 4 presentaciones: Sub 14 Masculino ganó 5 a 0, Sub 14 Femenino se impuso por 2 a 1, Sub 16 damas perdió 1 a 0, mientras que, por último, Sub 18 varones triunfó por 5 a 0.

En otras disciplinas, Badminton no participó pero se quedó con los puntos al no presentarse el rival, mientras que el Beach Volley cayó en el debut.

Siguiendo con Voley, el equipo Sub13 de la Escuela Cristiana Evangélica derrotó en sets corridos a Cañuelas, mientras que el Sub18 de la ex Escuela Normal hizo lo propio ante General Villegas.

En lo que refiere a personas con discapacidad, además de varios representantes en la natación, también hubo actividad de atletismo con representantes locales que participan en salto en largo y en 80 metros.

Por último, en personas adultas mayores hubo una concurrida actividad en Tenis de Mesa, Sapo y Burako, donde también se alternaron victorias y derrotas.

