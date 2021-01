Borzi y las críticas a su gestión: “que cada uno diga lo que se parezca, yo me voy a enfocar en la solución”

El licenciado Ramiro Borzi, Director de la Región Sanitaria IX, habló este viernes con el programa “La Primera Mañana” de Cadena 103.

“Viniendo de esta situación grave que ha sucedido, lo que más queríamos es poder darle curso a la vacunación que se había comenzado”, dijo Borzi frente al inicio del trabajo articulado con la Municipalidad de Olavarría en la campaña de vacunación contra la Sputnik V.

Entrevistado por Ezequiel García y José Luis Rodríguez, el Licenciado Borzi dio los motivos de por qué no se trabajó de manera articulada desde el comienzo de la campaña: “sinceramente no alcanzamos a tener tiempo, nosotros el día que llegaron las dosis – a la tarde – tuvimos una reunión, hubo buena predisposición, quedamos en continuar con las charlas, hubo un primer día de vacunación, yo había expresado la intención de dar una continuidad a las reuniones y bueno pasó lo que pasó el lunes. Esto nos enfocó a lo que había sucedido: las investigaciones internas y la investigación judicial y no llegamos a reunirnos de vuelta”, dijo Borzi respecto al encuentro con funcionarios municipales.

El Director de la Región Sanitaria IX agregó: “la intención es poder vacunar a nuestro personal de salud que tanto se ha expuesto y cuánto más vacunas tengamos a toda lógica mejor”.

Borzi dio su opinión y criterio respecto a las 450 que se echaron a perder: “nosotros vimos una serie de hechos irregulares, esta discontinuidad en la cadena de frío tiene que ver también con una discontinuidad en la cadena de seguridad, esa cámara que deja de funcionar. Es la única cámara que no funcionaba y ahora hay que ver cómo fue el accionar de la seguridad humana. La perilla del frezzer que estaba corrida. Los directores del Hospital presentaron ante la justicia todos los indicios y ahora es motivo de investigación”.

“Desconozco eso, sinceramente”, dijo Borzi respecto a la posibilidad de que el freezer haya estado conectado a una zapatilla tal como se informó. También habló del supuesto préstamo del freezer de parte del sindicato de AOMA: “Desconozco”, se limitó a decir el funcionario.

“Yo quiero que la Justicia pueda actuar y que se sepa la verdad”, resumió Borzi.

El licenciado Ramiro Borzi en la misma entrevista con contundencia respondió: “yo tengo la responsabilidad de conducir el proceso en la Región, me he hecho cargo de comunicar está situación, en pos de dejar también que las autoridades del Hospital puedan avanzar en el curso de la investigación, que la justicia también pueda avanzar en ese sentido, después yo voy a ser parte de ese proceso que busque la verdad, yo disculpas no, pero no por no hacerme cargo sino que quiero saber que pasó. Yo entiendo la ansiedad de la gente por conocer la verdad, pero hay que dejar que se investigue”.

Por último habló sobre las críticas recibidas a su gestión desde que se conoció el escándalo: “que cada uno diga lo que se parezca, yo me voy a enfocar en la solución. El que quiera hacer su juego político, que lo haga. Yo entiendo como es está historia y avanzo”.