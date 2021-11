Caputo debió retractarse y Alejandra Capriata dijo «La idea era limpiar mi nombre»

En audiencias conciliatorias celebradas en el Juzgado Correccional N° 1 de Olavarría, doctora Alejandra Capriata logró un acuerdo con el Secretario de Salud Germán Caputo quien debió retractarse públicamente sobre dichos vertidos en una conferencia de prensa donde hacía referencia a la médica pediatra Alejandra Capriata.

«Hace más de seis meses que no la veo en el Hospital y yo voy todos los días», había dicho Caputo en el marco de una conferencia de prensa de la que fueron parte todos los Jefes de Servicio del Hospital Municipal para refutar dichos de Capriata.

En las últimas horas Caputo por acuerdo de audiencias y luego públicamente el doctor Caputo expresó «la doctora Capriata siempre ha cumplido con sus deberes laborales”.

Tiempo atrás, en apoyo a Caputo, Galli había dicho sobre lo denunciado por Capriata que eran una «irresponsabilidad tremenda y de mal gusto».

Todo se había originado cuando la doctora Capriata, en una entrevista a Cadena 103, había afirmado en aquellos meses «Lamentablemente ya se está haciendo una selección de pacientes».

En la tarde de este martes, luego de que Caputo se retractara, la médica del Hospital , dirigente de CICOP en el nosocomio, expresó a Radio Olavarría “lamentablemente dijo algo que no era cierto, que no me veía en el hospital desde hacía 6 meses y yo siempre he cumplido mis tareas en el Hospital, me podía haber licenciado y siempre le puse el cuerpo” refiriéndose a lo expresado por el Secretario de Salud, Dr. Germán Caputo, en un conferencia de prensa del 19 de abril de este año, convocada para aclarar sobre la situación del hospital y refutar declaraciones previas de la médica.

A la periodista Alicia Cabri, la doctora Capriata expresó «en mayo inicié una demanda por injurias y en las audiencias aceptó retractarse, fueron meses muy difíciles. Con estas cosas mucha gente dijo muchas barbaridades. La idea era limpiar mi nombre y dejar en claro que yo siempre fui a trabajar».

Fueron dos audiencias: en la primera se planteó el tema y en la segunda aceptaron retractarse publicamente.

«Acá la demanda era mía hacia él», dijo Capriata aunque aclaró que ella no se tuvo que retractar de sus dichos.