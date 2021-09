Caputo: «Decidí apoyar a Ezequiel y a Bruno, sobre todo por el apoyo que ellos me dieron a mi”

Germán Caputo, el Secretario de Salud local se mostró muy contento en el búnker de Juntos por la forma en la que se desarrollaron las elecciones y porque no hubo ningún inconveniente sanitario. “El Hospital está en condiciones” afirmó el Secretario de Salud, al confirmar que hizo varias recorridas por el nosocomio durante el día.

Sobre la ausencia de las autoridades de mesa dijo desconocer el motivo exacto, pero mencionó el hecho de que muchas personas que han atravesado la enfermedad quedan muy sensibles y prefieren no exponerse.

Sobre su apoyo público a Cenizo dijo: “Yo estoy en la gestión y entré sin conocer a nadie (…) Por eso, si bien no me manejo políticamente, decidí apoyar a Ezequiel y a Bruno, sobre todo por el apoyo que ellos me dieron ami”

La labor del médico no se detiene, informó que mañana, de 7 a 10 continúan los hisopados en la Iglesia ubicada frente al Hospital Municipal