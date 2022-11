Carla Cordero: «Lamentablemente las leyes están hechas para los delincuentes»

Lo dijo la hija de Carlos Cordero al conocerse que el Chaco Ibarra fue declarado «psicótico» y fue postergado el juicio por el crimen de su padre.

Tras la postergación del juicio por el crimen de Carlos Cordero, la hija del hombre asesinado habló con el programa «Desayuno con Noticias» que conduce la periodista Claudia Bilbao en Radio M. Carla Cordero dijo que la familia no entiende «porque se postergó» y aseguró que nunca esa pregunta fue respondida desde la Fiscalía.

«Esperamos que en diciembre no se vuelva a posponer porque ya después agarraría lo que es la feria del verano, o sea que hasta el año que viene no sería el juicio», dijo Carla Cordero.

Contó además, «ya pasaron tres años y medio, nosotros necesitamos poder cerrar esta etapa a pesar de que el sufrimiento está igual que el primer día, porque de tanto mis hermanos como yo lo recordamos igual que el primer día, pero necesitamos como un poco cerrar esta etapa. Es todo el tiempo recordando lo mismo todo el tiempo pensando cuando sea el juicio».

«Estamos enojados e indignados», dijo Carla haciendo referencia a que la justicia declaró «psicótico» al Chaco Ibarra y de esta manera no está en condiciones de ser juzgado.

Dijo al respecto, «me dijeron de que él no entiende nada, como que no sabe nada y que no puede afrontar un juicio. Igualmente me dijeron desde la Fiscalía N° 4 de que ellos se van a encargar que cada tres meses, se le hagan pericias psiquiátricas. Si esta persona está mintiendo en algún momento va a saltar».

Carla recordó aquellos días de la desaparición posterior crimen de su padre, «no podías imaginar que a tu papá le podía pasar esto por el tipo de vida que llevaba. Para nosotros fue terrible».

Sobre la otra persona imputada y que llegará a juicio dijo, «ella supuestamente no va a ir para perpetua que a mí una perpetua no me alcanza, porque en este país una perpetua, ya sabemos cómo es. Lamentablemente las leyes están hechas para los delincuentes».

Reflexionó sobre el Chaco Ibarra, «él sigue en el psiquiátrico. Me dijeron que el sigue en Melchor Romero y va a quedarse eternamente ahí. Yo quiero que él esté preso, no en un lugar empastillado porque fue una atrocidad lo que hicieron. Fue monstruoso, porque cortaron a una persona para prenderla fuego y hasta se sacaron fotos con el cuerpo».

