Carta abierta a los Concejales de Olavarría

Con mucho respeto por vuestro cargo y función, les pido hacer un mea culpa y poder revertir un error que cometieron con el Proyecto NFU (Neumáticos Fuera de Uso), que beneficia a los clubes (muy importantes en la vida social de la ciudad, en la contención y desarrollo deportivo y muy visitado por Uds. previo a las elecciones).

Les pido recuperar del archivo y llevar a tratamiento este proyecto, entendiendo que es una posibilidad real y que se puede sostener en el tiempo de ayuda a los clubes, que desarrollan una función muy importante y valorada por toda la sociedad, como dice la frase “UNA HORA MAS EN EL CLUB; ES UNA HORA MENOS EN LA CALLE”.

Sé que tal vez estuvieron atravesados por el presunto VETO posterior, que fue anticipado, una lástima, porque, por otro lado, muchas veces se cuelgan de los esfuerzos de los deportistas y clubes con banderas, notas, twitter, recepciones, frases como: “fruto de la política deportiva”, las promesas de campaña con proyectos faraónicos y la promesa de aportes que se sabe son difíciles de lograr y que muchas veces se anuncian para la tribuna como Uds. nos quieren hacer creer.

Los clubes hacen de todo para sostenerse y tenemos la suerte que todavía hay dirigentes que se comprometen y luchan día a día, sin sueldo, sin jugar, dejando a sus familias, haciendo miles de gestiones donde muchas veces terminan en migajas, recibiendo por ejemplo igual importe de subsidio en 2015 que en 2019, sabiendo que somos un país con inflación, hoy mucho más limitados por la pandemia mundial y la situación sanitaria de nuestro país.

El año pasado fui al HCD de Olavarría con dos coordinadores colegas y 2 médicos, fue un aire fresco ser recibidos por 14 concejales, que todos valoraban lo que le decíamos, todo lo que sucedía con la práctica deportiva, los beneficios y las matriculas de niños, jóvenes y adultos que albergamos, pero ahora veo no se refleja en la realidad de hoy, no me quiero imaginar que se les subió el cargo a la cabeza, sabiendo que en cada sesión no la ven más de 30 personas como máximo, lo cual Uds. saquen sus conclusiones de la importancia que les brinda la sociedad.

Me resulta extraño que no apoyen este proyecto, concejales que han trabajado en clubes o que tienen familiares entrenadores, un secretario de dicho cuerpo deliberativo que fue ex presidente de un Club, concejales que llevan sus hijos a los clubes, veo las sesiones cuando puedo y veo que puntualmente hay ausencias de concejales que no se reemplazan, lo cual podría hacer replantear la cantidad en las listas, comparándolo con el deporte podríamos decir que la mayoría de los partidos los jugarían con uno menos, lo cual los perjudicaría.

Si este proyecto no prospera porque la concejala que lo presento rompió con el bloque oficialista, realmente están dando un muy mal ejemplo a los jóvenes, porque vale más el capricho que la coherencia, si el posible Veto los condiciona, estamos mal, les pido que en acuerdo de todos los bloques vuelvan el proyecto a tratamiento y den un ejemplo de democracia, porque el HCD Olavarría no debe ser una escribanía y si un cuerpo deliberativo y legislativo. Les dejo un afectuoso abrazo virtual y siempre voy a levantar la bandera de los clubes y colegas entrenadores, me toque estar donde la vida me lo proponga, porque valoro mucho las funciones de ambos.

Prof. Y Dt Silvio German Moncany