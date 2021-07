Carta de lectores: La falta de equidad en el acceso a espectáculos deportivos

Archivo

Este domingo En Línea Noticias recibió un correo de lectores a raíz de la falta de posibilidades que tienen padres y madres de la ciudad de concurrir a los Torneos de Fútbol de Escuelita que llevan adelante distintos Clubes de la ciudad.

La carta

Hola mi nombre es Carolina Ruiz, no tengo redes sociales, por lo tanto decido expresarme por este medio, no busco generar debate, ni opiniones a favor ni en contra, solamente quiero que mi reclamo llegue a las personas que detrás de un escritorio deciden lo que podemos hacer y lo que no.

Porque muchas veces tienen tantos frentes que resolver, que algunos se les puede pasar por alto o simplemente no interesarles porque a ellos no los modifica en nada.

Para muchas, en contexto de pandemia, resultara una trivialidad y otros me entenderán.

Mi impotencia ante la falta de equidad en el acceso a los espectáculos deportivos, empezó cuando mis hijos, comenzaron con sus torneos de futbol (escuelita) y me preguntaron porque no nos pueden ir a ver, lógicamente contesto porque son las reglas que hay que cumplir. Pero por el otro lado ven parques, plazas y bares, restaurantes repletos de gente. Y me pregunto que diferencia hay entre estar en un espacio abierto publico con distanciamiento a estar en una cancha con distanciamiento y con todos los protocolos.

Reitero, para muchos será algo sin sentido pero para los nenes que entrenan toda la semana y esperan ese día como si fuera el partido de sus vidas, no lo es, ellos quieren que su familia los acompañe y vean lo que ellos hacen y disfrutan.

Le agradezco a EN LINEA NOTICIAS, por permitir estos espacios, porque a veces, y a las pruebas me remito, nuestros dirigentes se manejan con prueba y error y hay cosas que se pasan por alto y si alguien lo manifiesta , ellos acceden a reflexionar.

Si es posible que 300 personas estén mirando un espectáculo deportivo en un lugar cerrado, porque la misma cantidad de espectadores no puede hacerlo en un lugar abierto.

Ojala se puedan repensaR las medidas, no solo para alegría de los nenes, que son los mas respetuosos y perjudicados de esta pandemia, sino también por los clubs (fundamentales para el desarrollo no solo deportivo sino emocional y humano de nuestras futuras generaciones) que necesitan ingresos económicos para seguir afrontando gastos. Muchas gracias.

