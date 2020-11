Carta de lectores: La odisea de un jubilado en el Hospital

Hola, les cuento mi situación, soy jubilado, con problemas de EPOC y artritis, luego de concurrir a mi médico de cabecera (Dr. Prego) por que mi salud viene empeorando, me indicó que me realizara unas placas radiográficas de los pulmones y de las rodillas, con la orden del PAMI concurrí al Hospital para que me realizaran las mismas, ahí empieza la odisea.

El turno que me dieron para realizarme las placas fue para 5 semanas a partir de la solicitud del turno, al hacerme la práctica me dijeron que el informe estaría en una semana o 10 días como máximo, esto ocurrió el 28 de octubre pasado, han pasado 24 días desde que me hicieron las placas y el informe no está, ya estoy cansado de llamar al hospital y que me

digan que vuelva a llamar dentro de dos o tres días.

En cualquier institución privada que se dedica a realizar dichas prácticas el turno para la práctica suele ser en el mismo día, o a lo sumo de un día para otro, lo mismo ocurre con el informe.



Han pasado 2 meses desde mi consulta al médico clínico y mi salud sigue empeorando y no tengo las placas para que el profesional obre en consecuencia, estos 2 meses son entera responsabilidad del hospital municipal, el cual a hecho abandono de mi persona, a mi modesto entender.



La verdad que es una vergüenza como se ocupan de la salud de los jubilados, los tiempos que manejan, van en detrimento de mi salud, que tengo que hacer para tener unas simples placas radiográficas? y si necesito alguna práctica más compleja? Se tomarán un año entero?

Guillermo Eduardo Fernández

DNI 18258503