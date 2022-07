Carta de Lectores: «Las personas mayores son descartables»

Esta carta va dirigida a todos los funcionarios y al Director de Licencias, el señor Lanceta Leandro y a todas aquellas personas que están involucradas dentro de Licencia de Conducir del Municipio de Olavarría, tal vez puedan replantearse y cambiar algunas cosas porque tienen las Herramientas para hacerlo.

El responsable del área de Licencias de Conducir.

Necesito realizar un descargo porque me siento muy dolida, mi inquietud, que estoy más que segura que es la de muchos.

Realmente me duele, como a muchos hijos, que actúen así con nuestros padres, nuestros abuelos, considero una falta total de empatía y de respeto lo que este Municipio hace con las pruebas escritas de manejo, lo único que hacen con esos exámenes tan desproporcionados es generarles angustia y hacerles crees que, como dijo mi padre, que las personas mayores son descartables , bueno quiero recordarles a los no tan jóvenes que avalan este tipo de situaciones ,que la vida pasa , que la juventud se va tan rápido y que algún día todos ellos y yo ,vamos a ser de la tercera edad , vamos a estar esperando poder disfrutar lo más ansiado que tiene una persona que es la independencia , y no vamos a poder , ya que las nuevas generaciones van aplicar las mismas normas absurda que hoy se crearon , realizan preguntas capciosas , o preguntas que no hacen a la habilidad o a la responsabilidad del buen manejo .

Les quitan lo único que les queda , las esperanzas , la libertad , la independencia las ganas de insistir , a cambio de todos esos sentimientos les devuelven estrés , malestar , incomodidad , vergüenza por ser mayores , angustia , mucha angustia .

Yo quisiera que miren las estadísticas de accidentes de tránsitos quienes las realizan , los jóvenes , entre los 25 y 35 años , y en base a estos datos QUE NO LOS INVENTE YO … es necesario ¿realizarles 20 preguntas ¿ , poniéndolos en un lugar del cual la mayoría no está acostumbrado , humillándolos , haciéndolos sentir como sobras de esta Sociedad , yo aseguro que ninguno sabe más de lo que saben ellos , mi papa te hace una casa con los ojos cerrados , hay muchos que no saben pegar un bloque , porque no los valoramos como se merecen? , lo único que logran es como dije antes Humillarlos, y hacerles sentir que su tiempo de disfrute ya pasó, que después de tantos años de trabajo duro, lo único que tienen permitido hacer es mirar tele, disfrutar de las jubilaciones vergonzosas aplicadas también por personas que creer en la JUVENTUD eterna.

Yo no estoy en contra de los controles de salud, pero creo que se abusan, aprendimos de ellos muchas cosas, seamos más respetuosos también, ellos se lo merecen.

Incluir, no excluir

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp