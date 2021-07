Carta de Lectores sobre el tránsito: «Olavarria es una jungla en donde se salva el que puede»

Este domingo una lectora de En Línea Noticias, Fernanda, hizo un reclamo sobre el tránsito en la ciudad: contó una experiencia personal, pidió mayores controles y denunció que funcionarios policiales que circulaban en vehículos de control urbano manejan usando el celular.

La Carta

Hola buen día. Mi nombre es Fernanda.

Me preocupa mucho el transito en la ciudad de Olavarría y más aún que las autoridades no hagan nada. Peor aun ver algun que otro vehículo de Control Urbano, en donde quien conduce, va con un celular en la mano.

Tristemente estamos viviendo en una jungla en donde nadie respeta a nadie.

Los Motomandados y motos pasan semáforo en rojo y no les importa que este verde para el contrario.

Nadie respeta la derecha , nadie frena en las esquinas. No se ven controles.

Te pasan las motos por la derecha. No hay control de velocidad.

Mi pregunta es si yo respeto y atropello y mato va a ser responsabilidad mía.

Ayer (sábado) un motomandado se me cruzó delante del auto en el semáforo de Vicente López y Sarmiento.

Yo por Vicente López y la moto por Sarmiento. Yo semáforo verde, él rojo. Arranque suave y tuve q frenar para que pase el descerebrado de la moto. Si lo mataba me arruinaba a mi. Yo iba a tener q declarar y si no tengo testigo me juzgan.

¿Díganme q tengo q hacer?

No se quien es el director de transito. Pero me parece q no esta haciendo nada para mejorar situación. Que baje a los de Control Urbano de los autos y los ponga en diferentes esquinas. Que deje de haber gente de gusto y las pongan a cumplir reglas. Que multen. Olavarria es una jungla en donde se salva el q puede.