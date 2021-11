Carta de un vecino de Loma Negra con reproches al Municipio y al Intendente

Este jueves el vecino de Loma Negra, Mauro Marín difundió una carta a los distintos medios de comunicación de la ciudad donde muestra el malestar por el destrato de autoridades municipales y además reprocha «el faltazo» del Intendente al acto

La carta.

Varias perlitas tuvo la fecha aniversario en la villa obrera, el faltazo del Intendente al acto, el discurso en tono de campaña de Hilario, los pedidos de las Instituciones .Poco más de las 11 hs comenzaría el acto protocolar previsto en VAF Loma Negra con motivo del 118 aniversario ,se esperaba la visita del señor Intendente hecho que no ocurrió según dicen por encontrarse fuera de la Ciudad. Este hecho significa que una vez más decide optar por otras cuestiones a concurrir a una de las localidades cabeceras del partido al igual que sucedió en Sierras Bayas justamente estas dos localidades son las mayores aportantes a las arcas Municipales pero también son las que más protestan por el abandono de las mismas, pues bien este hecho acaso demuestra la falta de interés por estas desde el estado Municipal? O sabe que de todos modos lo eligen igual?? Según el secretario Hilario Galli que en tono de campaña en su discurso (sin percatarse que el acto era para celebrar un nuevo aniversario y no para decir algunas cuestiones que eran más para un acto político de su partido que para la ocasión) justificó la ausencia del mandatario comunal diciendo que «por suerte se encontraba de viaje» más precisamente en la Ciudad de Mar del Plata para acompañar las delegaciones juveniles en los Bonaerenses. Raro ,teniendo en cuenta que ese mismo día pasado un poco más del mediodía los medios periodísticos de la Ciudad informaban que el Intendente se encontraba en campaña electoral reunido con el Intendente de la Ciudad de Azul en dicha Ciudad y en busca de captar más votos en la séptima sección electoral.

Una vez más será que al Intendente le importa poco y nada las localidades?? Es acaso está una nueva demostración del desinterés que tiene por los pueblos serranos?? Pero volvamos al discurso del señor secretario ,entre otros dichos llamó a «trabajar juntos por una mejor Ciudad , Provincia y Nación «lo dijo en una localidad que justamente si hay algo de lo que sabe mucho es de trabajo y unión para salir adelante !! Pero esto queridos lectores no concluye aquí ,terminado el acto y aprovechando el traslado de las autoridades desde la Plaza de la Eficiencia y el Trabajo , lugar histórico donde año a año se celebran los actos de la villa, hasta el busto de Don Alfredo Fortabat ubicado frente a la plazoleta de la Parroquia , algunos vecinos que representan a Instituciones que tanto hacen por la localidad decidieron aprovechar la ocasión y la caminata para dialogar y peticionar a las autoridades municipales presentes ciertas cuestiones que tienen que ver con la organización de los otros eventos próximos a realizarse en el lugar a saber: – Utilización de la plaza Libertad para próximos eventos.- Contar con una cantina en dicha plaza para poder solventar gastos referidos al evento y recolectar dinero para otros eventos teniendo en cuenta que durante la pandemia nada se pudo realizar para afrontar los gastos que se tendrán en los próximos meses.- Realización de espectáculos y/ o bailes durante los eventos en la plaza. Una y otra vez para el asombro de los referentes que tanto hacen ad honorem por el pueblo las escusas fueron …»La plaza está hermosa como para arruinar el espacio prendiendo fuego»»Por el momento no se pueden realizar espectáculos y/o bailes»»

Bueno después lo vemos que sí o que no» «Llámame y vamos viendo» «Por el momento son pocos los recursos económicos destinados para estás cuestiones, pero lo charlamos «Si, así como lo lee, así de grande su asombro ,así de grande también fue el asombro de los referentes de las Instituciones y agrupaciones de la villa.

Una de las localidades que más aportan con el impuesto a la piedra deben esperar si el presupuesto Municipal alcanza como para colaborar por ejemplo en el sonido para algún evento. Deben esperar si en la Plaza que es de todos, se podrá contar con una cantina para recaudar fondos cuando realicen una fiesta.»Llamame y lo vemos » no es lo mismo para unos y otros porque las instituciones y agrupaciones deben organizar ,proyectar y diagramar con tiempo el evento pensado! Y lo lógico según mi pensamiento al escribir este descargo sería que los vecinos ,las Instituciones y agrupaciones de la localidad tengan el mismo derecho que tienen los de la Ciudad no? Porque se pudo realizar el aplauso al asador con cantinas, fuego , espectáculos y baile en el Parque Helios Eseverri y los vecinos de la villa tienen que esperar si pueden utilizar la plaza Libertad para realizar algo similar?? Son ciudadanos de segunda los vecinos de Loma Negra?? Dicen que la plaza está «hermosa como para arruinar» y uno recorre el lugar y no encuentra nada nuevo un árbol, flores, juegos nuevos, pintura, etc.

De verdad es necesario el ninguneo ,la falta de interés para con aquellos que repito son los que hacen y con su hacer brindan algo diferente para el pueblo que aman?? Están cerca realmente?? Todo lo que se planificó por el mes 118 aniversario fue realizado por las Instituciones y agrupaciones de la villa, el Municipio solo aportó el sonido para los 40 minutos del acto protocolar. Los números artísticos previstos si es que se autoriza y la musicalización proyectado para los próximos eventos de los días 21 y 28 de noviembre es gracias a la predisposición de los artistas y Dj locales que no obtienen rédito económico alguno.

No quiero dejar de mencionar también que fue el mismo Municipio quien no permitió a Casa de Cultura y Turismo VAF Loma Negra realizar el acto Día del inmigrante al aire libre y en la plaza de los inmigrantes, pero por aquellos día un club pudo realizar el acto aniversario eso sí, estuvo el intendente para la foto …Seguramente al leer algunos dirán … y la Delegada Municipal ?? Los Delegados Municipales pudieron ser elegidos por los vecinos de cada una de las localidades pero solo eso! No tienen poder para decidir que sí o que no! No manejan dinero, la «caja chica» ya no existe! Y por último y para cerrar Loma Negra tiene una vecina Delegada Municipal que como todos, quiere lo mejor para su lugar, dialoga con los que hacen por la villa y trata de llevar las peticiones a el Municipio lamentablemente no siempre tiene respuesta de parte de estos porque el diálogo es escaso , cualquier vecino ,por ejemplo, puede consultarle cuando fue la última vez que pudo sentarse a dialogar con el intendente y expresar que necesita para la villa , seguramente se asombrarán al igual que lo hace quién escribe y todo aquel que se lo pregunta porque la honestidad nunca debe perderse! Olavarría somos todos, las localidades también!