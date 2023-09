Casamiento de Campaña: El Si quiero de Néstor Grindetti

En tanto, la fiesta se hizo en Pilar y se filtraron algunas imágenes en las redes sociales de los invitados.

La novia, que llevó un vestido blanco con lentejuelas, también es integrante del PRO. En este momento es directora del Instituto de Formación Política y Gestión Pública, que depende del Ministerio de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y antes fue legisladora porteña.

Después de la ceremonia al aire libre hubo una fiesta. En un momento de la noche, la cantante Patricia Sosa dio un show; y en videos de Instagram se los vio además a los novios bailar abrazados.

Cuando se impuso en la interna cambiemita y derrotó a Diego Santilli, Spalla le dedicó un emotivo posteo a Grindetti. “La pucha que valen la pena tus decisiones. Esta campaña empezó como una aventura cuando me dijiste: ‘Ahora soy yo, el que voy a ser gobernador’. Me dio vértigo, pero no me moví un centímetro ni descuidé un detalle para andar este camino. ¡Y seguimos y allá vamos! Orgullosa de vos y de tu triunfo, que también es el triunfo de muchos”, aseveró la mujer, un día después de las PASO.