Caso Almeyda: ¿por qué los privados no pueden traer vacunas a la Argentina?

La voluntad expresada por el exjugador de fútbol Matías Almeyda para la compra de dosis con destino a la localidad bonaerense de Azul abrió un debate en las últimas horas, pero desde el Gobierno provincial advirtieron que por cuestiones legales “no es posible” que particulares y privados traigan vacunas, al tiempo que aclararon que “nadie” se contactó por el tema.

“Me parece loable la intención, entiendo que siempre (Matías Almeyda) fue una persona muy generosa pero el problema tiene varias partes: primero, Estados Unidos tiene prohibido la exportación de vacunas por ley. Así que no se puede”, explicó el viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak en declaraciones a Radio Continental.

Kreplak deslizó, además, que Almeyda no fue el primer personaje público en manifestar la intención de comprar vacunas en forma particular. No obstante, señaló que otro de los motivos por los cuales no es posible esa operación está relacionado a que los laboratorios ya tienen comprometida su producción con contratos previos para todo el año.

“Hemos tenido contacto con muchas personas, innumerables personalidades y gente que llega, que dice que puede traer vacunas y ya lo han desmentido los laboratorios”, sostuvo el viceministro. Y en ese sentido, aclaró: “No hay intermediarios para la compra de vacunas. Y los laboratorios tienen su agenda de ventas, sobre todo los laboratorios occidentales”.

Respecto a la escalada pública del debate respecto al caso Almeyda, Kreplak comentó: “Creo que más que nada tiene que ver con algún malentendido”, mientras que el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, lamentó que a partir de una “excelente intención” como fue la del exjugador “se quiso armar una operación mediática”.

El jefe de Gabinete agregó, además, que la compra de vacunas a través de particulares está prohibida por ley, ya que la normativa nacional (N° 27.573) solo permite que sean el Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires los que avancen en ese tipo de negociaciones.

Más allá de esa imposibilidad, Bianco agregó que “ante una situación así (respecto al caso Almeyda) hay que ver cuál es la procedencia (de las vacunas), eso tiene que pasar por el Anmat y por el Iname (Instituto Nacional de Medicamentos) para ser habilitadas”.

Asimismo, recordó que todas las vacunas que hay en el mundo no tienen su certificación de manera completa, se encuentran en Fase III y fueron aprobadas para su uso de emergencia por el contexto, “por lo tanto no es lo mismo que comprar cualquier medicamentos en la farmacias”.

Tanto Kreplak como Bianco se refirieron al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo bonaerense para que la Provincia tenga sustento jurídico que le permita cerrar contratos para la compra de inmunizaciones. Hasta ahora, como se sabe, Axel Kicillof avanzaba en las negociaciones pero era el Estado nacional el que las sellaba.

En ese sentido, el viceminsitro de Salud señaló que el proyecto nace ante la necesidad de “adecuar los procesos administrativos de la provincia para la compra en el exterior”, aunque admitió que cerrar contratos no será tarea fácil. “Es muy difícil en este momento porque todos los que tienen producción tienen casi todo vendido”, señaló.

En tanto, Bianco contó que la Provincia lleva adelante negociaciones con “casi una decena de laboratorios”, aunque indicó que no puede dar detalles de los avances porque hay acuerdos de confidencialidad.

La respuesta a la oposición

Cabe señalar que la oposición nucleada en Juntos por el Cambio adelantó ayer que va a acompañar la iniciativa del Ejecutivo pero luego sostuvo que buscará ingresar un artículo que permita la compra de vacunas a municipios y particulares como condición para su votación.

Al respecto, Bianco sostuvo que ese reclamo opositor “deviene abstracto y no tiene sentido jurídico”.

“Más allá de las posturas lo que hay que mirar es la ley, qué permite y que no. Querían incluir un artículo en la ley provincial para que se habilite a comprar a los municipios. Eso no tiene sentido jurídico porque hay una ley nacional que obviamente tiene una jerarquía superior, donde se establece que es el Estado nacional, las provincias y CABA los habilitados para comprar las vacunas”, explicó el jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

Ante la necesidad de lograr un descenso de los casos cuando era inminente la segunda ola, el debate sobre la compra de vacunas a través de privados ya había sido instalado meses atrás, luego de que en Juntos por el Cambio insistieran con esa posibilidad. Esta discusión no solo se viene dando en la Argentina, pero hasta ahora tampoco ha prosperado en casi ningún país del mundo.

Entre los argumentos en contra, surge el temor de que el uso de las vacunas pagadas por privados pueda ampliar las inequidades entre poblaciones y países. (DIB) MCH