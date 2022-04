Caso Woldryk: «no voy a permitir que utilicen a mi hermano para algún beneficio personal»

La hermana del peón rural que hace un mes está desaparecido envió una carta a los colegas del Diario La Mañana de la ciudad de Bolívar.

Fuente y foto: Diario La Mañana

Alejandra es la hermana de Juan Carlos Woldryk, el trabajador rural alvearense desaparecido hace ya un mes mientras desarrollaba tareas en un campo del Partido de Bolívar.

Envió una carta al Diario La Mañana en la que muestra su total conformidad con la labor desarrollada en la búsqueda de su hermano, tanto por la Fiscalía local a cargo de la investigación como por las fuerzas policiales y de otras reparticiones que asumieron las tareas de rastreo.

Alejandra dice estar dolorida, también, por cuestiones que directamente califica como faltas de respeto y de incomprensión del dolor familiar por el que están atravesando al no haber noticias del paradero de Juan Carlos. Es que, según asegura, hay personas que suponen que no se están haciendo todos los esfuerzos correspondientes.

“Decidí escribir esta carta porque todo tiene un límite; pero ante todo quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que de una u otra forma nos ayudan a buscar a mi hermano”, comienza la larga misiva.

“Sabemos que estaba siendo víctima de extorsión, lo cual está comprobado, y también sabemos lo mal que lo estaba pasando por esto…, mis padres mis hermanas y yo estamos todos los días en contacto con la fiscal, DDI, Patulla Rural, y estamos al tanto de todo lo que sucede en la causa…, no es que no sabemos ni nos interesa, tampoco es verdad que no lo buscan, nunca dejaron de hacerlo”, dice también en párrafos sustanciales de la nota.

“Que digan que no hacemos nada por encontrarlo duele y duele mucho todo lo que dicen de nosotros. Que no pongamos un abogado o que no apoyemos una marcha no les da derecho a decir que no nos importa mi hermano. Creemos en el trabajo que está realizando la fiscal y todos los que trabajan para encontrar a mi hermano”, dice enfáticamente.

“Ustedes, como nosotros, queremos saber qué pasó y dónde está Juan. No estamos amenazados ni tenemos miedo. Otra vez les doy las gracias por el amor que le tiene a Juan. Pero no voy a permitir… que utilicen a mi hermano para algún beneficio personal. Lo único que pido es respeto por mis padres que demasiado dolor tienen por lo que están pasando”.

“Muchas gracias a todos y pido que sigan compartiendo su foto hasta que aparezca”, finaliza.

