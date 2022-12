Cerró la primera etapa del juicio La Huerta

Crímenes de lesa humanidad en el centro del PBA.

Soledad Restivo /Agencia Comunica /Medios Unicen

El lunes 19 de diciembre culminó la primera etapa del Juicio “La Huerta” por lo delitos de lesa humanidad cometidos en el centro de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar. El proceso será retomado a partir del 10 de febrero de 2023, luego de la feria judicial de verano. En esta oportunidad declararon Esteban Ricardo Fernández e Isabel Gloria Montero.

Fernández relató que en abril de 1976 fue detenido por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y trasladado a la Comisaría de Rauch. Allí fue encapuchado y permaneció entre dos o tres días detenido. Luego fue trasladado al Regimiento de Tandil. Una vez allí, lo llevaron a una oficina donde le sacaron la capucha. Había una persona de civil que lo interrogaba sobre un atentado ocurrido a las dos de la mañana en una línea de ENTEL y le decía que tenía que hacerse cargo. Fernández era jefe de la Oficina de Telégrafos de Rauch. Le hicieron firmar bajo amenaza una declaración que no pudo leer y luego fue trasladado nuevamente a la comisaría de Rauch y, finalmente, a la Unidad 7 de Azul. Allí estuvo detenido hasta junio de 1976.

Después dio su testimonio Isabel Gloria Montero quién era enfermera en el Sanatorio Tandil y esposa Miguel Ángel Ferregine, reconocido músico tandilense ya fallecido y una de las víctimas del terrorismo de estado en la ciudad. Isabel relató que, en los primeros días de octubre de 1977, el ejército lo va a buscar a su casa y no lo encuentran. Finalmente lo secuestran en el «night club» donde trabajaba como organista y lo llevan a la comisaría 1º. Allí, Isabel pudo visitarlo tres días consecutivos, “Miguel Ángel estaba mal anímicamente y decía que no sabía por qué estaba ahí, que no tenía nada que ver” dijo.

El miércoles siguiente le dicen que ya no estaba allí y no supo más nada de él, no hizo ninguna denuncia, «fueron días de mucho sufrimiento». Diez días después, Miguel Ángel apareció en su casa a la medianoche “sin dentadura, con las muñecas que se le veían los huesos por las esposas y llorando». Como era enfermera, ella misma le hizo las curaciones.

Durante este año se realizaron 23 audiencias, se escucharon 63 declaraciones de víctimas y familiares. Testimonios que nos han mostrado claramente la extensión del daño. Daño y dolor hecho carne en las familias, en las comunidades, en nuestra historia y en nuestro presente.

Los integrantes del Tribunal Oral Federal No 1 de Mar del Plata estuvieron en Tandil para desarrollar las audiencias No 6 y 16 en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro. Además, realizaron los reconocimientos oculares a los Centros clandestinos de detención “La Huerta”, “La Quinta de los Méndez” y la Comisaría 1 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Tandil.

El juicio prevé mas de 200 declaraciones por los hechos de los que fueron víctimas 118 personas en 11 centros clandestinos de detención, incluyendo los penales 7 (Azul) y 2 (Sierra Chica). Los acusados son 26 entre militares, policías, penitenciarios y 2 civiles.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp